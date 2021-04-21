慘…溫州男招嫖被騙 還遭警方做成橫幅示眾

溫州龍港市城南鎮前路一座橋的護欄上，懸掛橫幅寫著「金某在鎮前路某賓館因網絡招嫖被騙991元」。（取材自都市快報）

近日，溫州龍港市城南鎮前路一座橋的護欄上，懸掛了一條橫幅格外吸睛，上面寫著「金某在鎮前路某賓館因網絡招嫖被騙991元」（人民幣，約152.5美元），令人忍俊不禁，而橫幅落款竟是「龍港市公安 局城南派出所宣」。

都市快報報導，原來，這條橫幅是龍港市公安局城南派出所民警想出來的防詐宣傳方式。

派出所表示，轄區近階段屢屢接到網絡詐騙 報案，有些當事人甚至上當不止一次。民警說，每次接到報案都會對受害人苦口婆心地防詐知識宣講，然而，「尋常的宣教辦法起到的效果並不理想，而且受眾也有限。」民警說。

民警表示，轄區內打工的人很多，可能一不小心上了當，一個月甚至半年的工資就沒了。「他們在上下班路上看到這些橫幅，會自覺提醒自己要提高警惕。」

這個方法達到理想的效果，因為橋位於附近居民區住戶逛街、上班的必經之路，每天人流量大，而每個路過橋的人都會舉起手機 ，拍下這張另類的橫幅。

附近住戶陳女士表示，這種宣傳形式很不錯，內容讓人過目不忘，「從來沒見過這樣的橫幅，笑過之後自己也會反思，一定要提高警惕，不要成為橫幅上故事裡的主人公。」

另據紅星新聞報導，但有人擔心，這些橫幅屬雖隱去具體姓名，卻提到當事人的居住區域和工作地點，可能讓有心人對號入座，甚至精準識別出具體個人。有人建議，警方不妨將部分隱私遮蔽或不予公開，隱去「非必要細節」。