防治大氣污染… 唐山強制種樹 數百畝麥苗被毀

部分麥苗被毀騰出地方挖坑栽樹。(取材自中國青年網)

河北唐山市豐潤區政府近日強制要求多個村莊的村民，將耕地統一流轉給一家公司打造「森林公園」，由其在耕地上種樹，防治大氣污染。因此，數百畝耕地麥苗被毀讓路給樹苗，還有村民去吃個飯，回家麥苗全被「偷割」，氣憤青苗被毀壞。

中央廣電總台中國 之聲報導，豐潤區豐潤鎮西馬莊村一戶莊稼地裡，一壟壟長勢良好的麥苗已被毀掉，取而代之的是剛栽種上不久的樹苗。村民楊鳳梅稱「這是我們的口糧地，開春的時候，種麥子。沒有徵得我們的同意，直接都給劐」。

有村民表示，自己11時40分回去吃飯，12時08分就給割完了。「也沒通知，全給割了。不只割了一遍，這就是毀壞青苗啊！」

村民說，此次耕地上種樹的片區涉及豐潤鎮4個村莊2500多畝耕地。土地租用協議提到，「根據區委區政府攻堅大氣污染防治工作安排，甲方租用乙方土地，用於城市環境治理。租用土地面積1551.27畝，租用期限十年，租金 為每年每畝1200元(人民幣，約184美元)」 。

豐潤區委書記董立群12日稱，因為唐山市環保壓力，他們想要將這2000多畝打造一個城市森林公園。

報導指出，中國人民大學農業與農村發展學院副院長鄭鳳田教授表示，豐潤區的做法，嚴重違背中央有關文件精神。「很危險的行為。中央正在清查耕地非糧化問題，它現在不光非糧化了，搞成林地了。」

另據本報系聯合報報導，今年全國兩會 的政府工作報告中提出，糧食產量要保持在1.3兆斤(約6500億公斤)以上。但是，中國農業農村部在20日的記者會上就表示，「今年氣象年景不容樂觀，重大病蟲害也呈重發態勢」，中國官方正開展相關行動以確保全年糧食豐收。