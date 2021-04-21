加拿大溫哥華分店裝監視器 影像回傳中國？ 海底撈否認
中國人氣連鎖火鍋品牌「海底撈」，繼北京門店包廂內裝監視器「看著你吃飯」引發爭議後，加拿大溫哥華的分店也被印度媒體曝出監控員工及客戶用餐的監視器畫面會傳回中國，新聞發酵後，海底撈在台灣的分店稱，相關報導與事實不符，要求印媒刪除報導，並追究相關法律責任。
印度媒體The Sunday Guardian報導，海底撈溫哥華店經理Ryan Pan透露，應總公司要求，在餐廳內安裝有60多隻監視器，店內共有30張桌子，每張配有兩支監視器，而監視器會對員工進行追蹤，確保員工按照標準企業規則作業。報導中也指出，影像將會送回中國，但是Ryan Pan不願意透露影片的用途。
「海底撈」向來以貼心服務見長，在多國都設有分店。北京門店日前也因為包廂中安裝了監視器，挨批侵犯隱私。有人認是保護消費者與商家雙方利益的手段，若遇到服務糾紛，監視器就能產生記錄證據的作用。
海底撈相關工作人員表示，為保障消費者用餐安全，各門市會結合門市特點安裝監視器，並依規在營業場所相關地點設置「圖像信息採集點」。但具隱密性的包廂能不能列入監視，仍待多方討論。
加拿大分店的監視畫面被披露會傳回中國一事，引發網友不滿，但也有人質疑報導的真實性，認為目前沒有證實這項消息的依據。
據海底撈台灣公司的指出，該印度媒體的報導與事實情況不符，誤導讀者，涉嫌損害公司商譽。公司已經與該媒體進行交涉，要求對方刪除相關報導，並保留追究其法律責任的權利。
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