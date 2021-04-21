加拿大溫哥華分店裝監視器 影像回傳中國？ 海底撈否認

加拿大溫哥華海底撈分店被指安裝超過60具監視器。（翻攝自Google Maps）

中國 人氣連鎖火鍋品牌「海底撈」，繼北京門店包廂內裝監視器「看著你吃飯」引發爭議後，加拿大溫哥華的分店也被印度 媒體曝出監控員工及客戶用餐的監視器畫面會傳回中國，新聞發酵後，海底撈在台灣 的分店稱，相關報導與事實不符，要求印媒刪除報導，並追究相關法律責任。

印度媒體The Sunday Guardian報導，海底撈溫哥華店經理Ryan Pan透露，應總公司要求，在餐廳內安裝有60多隻監視器，店內共有30張桌子，每張配有兩支監視器，而監視器會對員工進行追蹤，確保員工按照標準企業規則作業。報導中也指出，影像將會送回中國，但是Ryan Pan不願意透露影片的用途。

「海底撈」向來以貼心服務見長，在多國都設有分店。北京門店日前也因為包廂中安裝了監視器，挨批侵犯隱私。有人認是保護消費者與商家雙方利益的手段，若遇到服務糾紛，監視器就能產生記錄證據的作用。

海底撈相關工作人員表示，為保障消費者用餐安全，各門市會結合門市特點安裝監視器，並依規在營業場所相關地點設置「圖像信息採集點」。但具隱密性的包廂能不能列入監視，仍待多方討論。

加拿大分店的監視畫面被披露會傳回中國一事，引發網友不滿，但也有人質疑報導的真實性，認為目前沒有證實這項消息的依據。

據海底撈台灣公司的指出，該印度媒體的報導與事實情況不符，誤導讀者，涉嫌損害公司商譽。公司已經與該媒體進行交涉，要求對方刪除相關報導，並保留追究其法律責任的權利。