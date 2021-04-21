反壟斷又開鍘 國有礦企五礦發展與阿里巴巴合作被查
始於阿里巴巴的「反壟斷」風波持續擴大。中國大型國有礦企五礦發展表示，與阿里巴巴跨業合營的電商公司遭中國國家市場監督管理總局立案調查，因涉嫌「實施經營者集中」。
據香港信報財經網，也是上市公司的五礦發展指出，近日收到市監總局的「涉嫌違法實施經營者集中立案調查通知書」，因該公司與阿里巴巴設立合營企業龍騰數科技術，即前稱的五礦電子商務，相關交易涉嫌構成違法實施經營者集中，市場監管總局決定予以立案調查。
中央社報導，五礦發展20日堅決否認違法，指龍騰數科經營並未涉及違反中國「反壟斷法」，不存在損害客戶利益、消費者利益和投資者利益的行為。
五礦發展公司稱，將按照「立案調查通知」的要求，主動積極配合市場監管總局的調查工作。
五礦發展公告披露，五礦發展於2012年5月成立全資子公司五礦電子商務；2015年11月，杭州阿里創業投資增資入股五礦電商，增資後五礦電商系五礦發展與阿里創投、北京海立雲垂投資管理中心，共同出資設立的合營企業，各方持股比率分別為46%、44%、10%。2019年12月，阿里創投將其持有的五礦電商44%股權轉讓給易大宗(北京)供應鏈管理。
雖然阿里巴巴於2019年12月，將手中的五礦電商44%股權轉讓給一家名為「易大宗（北京）供應鏈管理」的公司。但因交易價僅人民幣1元(約0.15美元)，外界認為此舉並非實質轉讓，可能另有原因。
據報導，被立案調查的龍騰數科旗下有兩個電商平台，一是鋼鐵商品現貨交易電商平台「鑫益聯」；二是鋼鐵電商平台「五阿哥」，又名「五礦阿里鋼鐵平台」，由五礦與阿里巴巴聯手設立，阿里巴巴提供線上技術及大數據資源，五礦則提供倉儲等實體資源。
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