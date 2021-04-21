反壟斷又開鍘 國有礦企五礦發展與阿里巴巴合作被查

五礦發展與阿里巴巴的合營公司遭調查。(路透資料照片)

始於阿里巴巴的「反壟斷」風波持續擴大。中國大型國有礦企五礦發展表示，與阿里巴巴跨業合營的電商 公司遭中國國家市場監督管理總局立案調查，因涉嫌「實施經營者集中」。

據香港信報財經網，也是上市公司的五礦發展指出，近日收到市監總局的「涉嫌違法實施經營者集中立案調查通知書」，因該公司與阿里巴巴設立合營企業龍騰數科技術，即前稱的五礦電子商務，相關交易涉嫌構成違法實施經營者集中，市場監管總局決定予以立案調查。

中央社報導，五礦發展20日堅決否認違法，指龍騰數科經營並未涉及違反中國「反壟斷法」，不存在損害客戶利益、消費者利益和投資 者利益的行為。

五礦發展公司稱，將按照「立案調查通知」的要求，主動積極配合市場監管總局的調查工作。

五礦發展公告披露，五礦發展於2012年5月成立全資子公司五礦電子商務；2015年11月，杭州阿里創業投資增資入股五礦電商，增資後五礦電商系五礦發展與阿里創投、北京 海立雲垂投資管理中心，共同出資設立的合營企業，各方持股比率分別為46%、44%、10%。2019年12月，阿里創投將其持有的五礦電商44%股權轉讓給易大宗(北京)供應鏈管理。

雖然阿里巴巴於2019年12月，將手中的五礦電商44%股權轉讓給一家名為「易大宗（北京）供應鏈管理」的公司。但因交易價僅人民幣1元(約0.15美元)，外界認為此舉並非實質轉讓，可能另有原因。

據報導，被立案調查的龍騰數科旗下有兩個電商平台，一是鋼鐵商品現貨交易電商平台「鑫益聯」；二是鋼鐵電商平台「五阿哥」，又名「五礦阿里鋼鐵平台」，由五礦與阿里巴巴聯手設立，阿里巴巴提供線上技術及大數據資源，五礦則提供倉儲等實體資源。