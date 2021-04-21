「誰給不妥協勇氣」官媒砲轟後 特斯拉道歉了

特斯拉深陷「剎車門」事件，維權事件頻傳。(視頻截圖)

一名女子身穿印有「剎車失靈」字樣T恤，19日在上海車展開幕時站上特斯拉 「車頂維權」，特斯拉方面發布「對不合理訴求不妥協」聲明引發風暴。中國 官媒痛批「誰給了特斯拉『不妥協』的勇氣」後，特斯拉態度放軟向車主致歉，稱將盡全力滿足車主訴求。網友大酸特斯拉被政法委敲打後就「認慫」了。

來源：YouTube

上述維權女子來自河南，今年2月乘坐父親駕駛的特斯拉時，疑似剎車失靈而導致車禍，造成她與父母都受傷入院。期間她進行了多次維權活動，她要求退車退款，但特斯拉只同意讓保險公司修車後，特斯拉再幫她們賣車。女子不滿特斯拉處理方式，19日大鬧上海車展，隨後因涉嫌擾亂公共秩序被處以行政拘留五日。

對於女子大亂展場的行為，特斯拉副總裁陶琳指出，「沒有辦法妥協，這是新產品發展必經的一個過程」。陶琳認為，女子貢獻許多負面新聞，「她也很專業，背後應該是有人的」。她強調，「自己的調研顯示，90%的客戶都願意再次選擇特斯拉」。

家屬否認曾提出巨額賠償，並澄清自己僅是普通消費者，「車頂維權」並非受人指使。

據了解，近一年特斯拉在中國約有13起事故，中央政法委發表評論指出，面對車主的一次次維權，特斯拉的回應中卻盡顯「老爺公關」的驕縱豪橫，讓中國消費者心寒，「不論是否妥協，特斯拉都必須面對中國客戶的拷問」。

新華社也稱，「特斯拉高管的傲慢回應，讓很多人感到費解」，一間企業不可能讓所有人都滿意，但作為「明星」企業，應該具備讓消費者滿意的產品和服務態度。事實真相如何，很難倉促定論，有待相關部門深入調查之後能定紛止爭。

面對外界評論以及官媒點名壓力，特斯拉原本「不合理訴求不妥協」的身段放軟，在官方微博稱，尊重並堅定服從政府各相關部門的決定，成立專門處理小組，盡全力的滿足車主訴求。

面對中國市場廣大的壓力，特斯拉態度一夕轉變。網友大讚「不要把美國 人的傲慢帶到中國來」，「昨天不是還說絶不妥協嗎」，「架子擺得高」，也有網友建議要底查清特斯拉的剎車系統是否存在設計缺陷或者產品質量問題，而不僅僅是爭取讓女車主滿意。