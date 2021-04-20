都怪綠化太多…西湖豪宅火災 消防車竟然進不來

杭州西湖一棟豪宅昨天起火，卻因綠化太多消防車進不去。物業在小區業主群內發布了通報，表示起火原因初步判定為租戶充電器著火導致。

綜合媒體報導，出事的是河濱之城小區，著火房屋大約90平米，同戶型房屋市場價高達800多萬人民幣，月租金 也要6000-7000左右。居民們表示，住在這個小區的年輕人大多是在城西從事互聯網工作或者教育 行業。

出事的是9樓的一戶租戶。從樓下望去，著火的9樓陽台鋼化玻璃有3塊脫落，陽台天花板和玻璃門已被燒得漆黑。

杭州消防表示，昨日6時51分，杭州消防指揮中心接到報警，西湖區河濱之城水藍軒7幢9樓發生火災，可能有人員被困。消防出動蔣村、祥符、古盪3個消防站9輛車前往救援。

這樓總共18層，因為保安的撲救，樓棟外圍已經沒有明火了，但是很大的煙從9樓陽台往外冒，樓上幾層的陽台都被熏黑了。

河濱之城小區失火。(取材自都市快報)

消防員背著裝備沿樓梯爬上6樓，接上7樓的牆上消防栓進行滅火。進入著火的9樓房間，看到臥室裡還在燃燒。13分鐘後火勢被完全撲滅。

起火房間的租客 說，是床頭先燒起來的，他早上起床去上廁所，然後回來就發現床頭燒起來了。

在火災發生後，許多小區住戶都在反映一個問題：小區綠化「太好了」，以至於消防車都無法開進小區。

居民鄭師傅說，「其實小區外邊就是餘杭塘河，一路之隔而已，每幢樓下也有消防栓，就是路面太窄了，消防車進不來，消防員只能跑進來接水撲火，耽誤了一點時間」。

有居民說，當初買房子，就是看中這個小區的綠化景觀。「如果改造路面要犧牲綠化，多少覺得可惜的，不過還是安全最重要。