我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／蘋果春季發表會 傳聞新品一次看

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

都怪綠化太多…西湖豪宅火災 消防車竟然進不來

中國新聞組／杭州20日電

杭州西湖一棟豪宅昨天起火，卻因綠化太多消防車進不去。物業在小區業主群內發布了通報，表示起火原因初步判定為租戶充電器著火導致。

綜合媒體報導，出事的是河濱之城小區，著火房屋大約90平米，同戶型房屋市場價高達800多萬人民幣，月租金也要6000-7000左右。居民們表示，住在這個小區的年輕人大多是在城西從事互聯網工作或者教育行業。

出事的是9樓的一戶租戶。從樓下望去，著火的9樓陽台鋼化玻璃有3塊脫落，陽台天花板和玻璃門已被燒得漆黑。

杭州消防表示，昨日6時51分，杭州消防指揮中心接到報警，西湖區河濱之城水藍軒7幢9樓發生火災，可能有人員被困。消防出動蔣村、祥符、古盪3個消防站9輛車前往救援。

這樓總共18層，因為保安的撲救，樓棟外圍已經沒有明火了，但是很大的煙從9樓陽台往外冒，樓上幾層的陽台都被熏黑了。

河濱之城小區失火。(取材自都市快報)
河濱之城小區失火。(取材自都市快報)

消防員背著裝備沿樓梯爬上6樓，接上7樓的牆上消防栓進行滅火。進入著火的9樓房間，看到臥室裡還在燃燒。13分鐘後火勢被完全撲滅。

起火房間的租客說，是床頭先燒起來的，他早上起床去上廁所，然後回來就發現床頭燒起來了。

在火災發生後，許多小區住戶都在反映一個問題：小區綠化「太好了」，以至於消防車都無法開進小區。

居民鄭師傅說，「其實小區外邊就是餘杭塘河，一路之隔而已，每幢樓下也有消防栓，就是路面太窄了，消防車進不來，消防員只能跑進來接水撲火，耽誤了一點時間」。

有居民說，當初買房子，就是看中這個小區的綠化景觀。「如果改造路面要犧牲綠化，多少覺得可惜的，不過還是安全最重要。

河濱之城小區失火。(取材自都市快報)
河濱之城小區失火。(取材自都市快報)

租金 教育 租客

上一則

跨業與阿里巴巴合資電商遭殃 中國國有礦企被查

延伸閱讀

快看世界／火災2年 巴黎聖母院修復團隊坦言：還要15年

快看世界／火災2年 巴黎聖母院修復團隊坦言：還要15年
開賓利不夠炫富 住賓利豪宅才是正港富豪

開賓利不夠炫富 住賓利豪宅才是正港富豪
克萊蒙民宅火災燒出大麻屋 市值逾百萬元

克萊蒙民宅火災燒出大麻屋 市值逾百萬元
旺中集團蔡衍明家族2億美元掃貨星國豪宅 整幢20戶全包

旺中集團蔡衍明家族2億美元掃貨星國豪宅 整幢20戶全包

熱門新聞

中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03
相親大會展板上公布的83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲對象信息。（取材自上游新聞）

83歲退休老人相親尋22至40歲女性 允月給千萬美元

2021-04-15 08:00
房地產公司董事長發朋友圈，寫下「老天爺不收的」。（取材自南方都市報）

「錢沒花完、老天不收」 湖南老董吐槽醫師…5天後猝逝

2021-04-14 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往
澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統

澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統