為男友擲千金 出納挪用1600萬人民幣 還被閨密騙240萬

陳倩倩所供職的體育公司。(取材自遼寧普法)

一名非法集資公司的出納，在男友及兩閨密假扮的「大師」哄騙唆使下，挪用公司集資款1600餘萬元。這名出納為求「轉運」，還把其中240萬「給」了兩閨密。這件「黑吃黑」案件，近日，由江蘇省無錫市濱湖區檢察院提起公訴，法院開庭審理。

遼寧普法報導，2019年3月，在酒吧做營銷的施洋認識了陳倩倩，因陳倩倩出手闊綽，兩人很快成為男女朋友。

據報導，陳倩倩在一家體育發展公司擔任出納，開的豪車是由公司老闆朱紅購買的。施洋網上搜索該公司，發現朱紅曾因涉嫌犯罪被司法機關採取過強制措施。

施洋明知陳倩倩日常高消費的資金來路不正，但陳倩倩豪爽地為他購買名車名表，在酒吧為他衝業績也毫不含糊，他不希望失去這個大客戶，於是一邊佯稱要和陳倩倩結婚，一邊繼續從她身上撈金。

報導指出，七夕前，施洋提議讓陳倩倩為他購買「花籃」，以便提升業績，但這種「花籃」動輒上百萬元。陳倩倩開始有些猶豫，但在施洋作出會將抽成返還給她的承諾後，同意送他價值110餘萬元的「花籃」。最終，施洋卻未履行約定，懷著私心只給了陳倩倩86萬元，自己私留6萬餘元。兩人因此事鬧得不開心，感情也不復從前。

早知道陳倩倩的錢有蹊蹺，施洋計畫在榨乾她之後就和她撇清關係。誰知，陳倩倩所在公司因涉嫌集資詐騙 案發，2020年5月，陳倩倩被公安 機關訊問，供出錢款去向，將施洋一併捲入其中。

無錫市濱湖區檢察院經審查認為，施洋與陳倩倩結夥，挪用公司資金進行盈利活動，2020年11月4日，法院以挪用資金罪判處施洋有期徒刑一年。

2020年5月，在核查陳倩倩所挪用的公司集資款去向時，辦案人員發現，陳倩倩曾分多次給同一個微信 號轉帳共200餘萬元。據陳倩倩交代，她與男友施洋在一起後，兩人感情並不順利，便想找個「大師」看看運勢。

好友劉雨給陳倩倩介紹了一位「大師」，陳倩倩向他購買了不少水晶、玉石擺件，此時，另一位好友張晴又給她介紹了一位在黃山寺廟裡修行的「大師」，並打包票保證靈驗。

陳倩倩聽後更是深信不疑，此後時常聽從「大師」的建議，購買一些昂貴的命盤擺件、點「長明燈」……錢大把大把地撒出去。

報導稱，直到陳倩倩所在公司因涉嫌集資詐騙案發、陳倩倩被訊問，這位極其靈驗的「大師」才被揭露真實面目：竟然是張晴、劉雨兩人合謀所扮。

該案承辦檢察官表示：「張晴深知陳倩倩是一個迷信之人，便假扮大師，由劉雨在旁不斷鼓吹大師確有其事，先後騙取陳倩倩240餘萬元，兩人還約定平分贓款。」