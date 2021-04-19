嘉興小伙自導自演 扮11人騙光女友40萬

徐某表示，騙得的40多萬，除了部分用於生活開銷外，其餘的已揮霍一空。（取材自微信）

浙江嘉興平湖女子小婷，日前疑似捲入一起醫療糾紛，為了打官司，她陸陸續續匯出40多萬元（人民幣，下同，約6萬美元），沒想到竟是詐騙 。而且這段時間，她接觸到的醫師、律師、法官、檢察官等11人，全都是她同床共枕的男友假扮的。

嘉興公安微信 公號報導，去年6月，小婷在醫院做了一場手術。之後，她收到主刀醫生范某的微信好友請求，要求她拍一些手術部位的照片，觀察她恢復的情況，小婷聽話照做。幾天後，一位李醫生加了小婷微信說，范醫師散播病人私秘照已被逮捕，警方會找她調查取證。

小婷沒空去派出所備案，男友主動替她去，回來後提到，「有機會獲得一筆可觀的賠償，要不要找一個律師問一下？」

正好李醫師介紹了一位律師給她，諮詢之下，對方表示賠償金額可能高達700萬（約100萬美元）。聽到有700萬，小婷也心動了，在求償過程中，小婷先後為辦案經費、律師費、預付訴訟費用、原告保證金等費用轉帳了40餘萬元。

直到最後積蓄都用完了，網貸也借完了，不得已向家人借錢，家人才帶著小婷去派出所報警。

根據聊天帳號，民警很快鎖定了嫌疑人，正是小婷的男友徐某。徐某表示，「做完手術後她在家休養，問我要生活費，我當時剛辭了工作實在沒錢，就想出騙她的錢來養她」。騙得的40多萬，除了部分用於兩人生活開銷外，其餘的已被徐某揮霍一空。