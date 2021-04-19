黑龍江14歲少年遭霸凌 因充電寶被同學追打墜河

多支救援隊伍在冰面上打撈十幾天，依然沒有發現趙齊的蹤影。（取材自封面新聞）

黑龍江齊齊哈爾市諾敏河河面上，冰層尚未完全融化，14歲少年趙齊（化名）墜入了河裡，下落不明。調查後發現，趙齊落水前，疑遭到同學毆打和追趕，起因是搶奪充電寶。

封面新聞報導，趙齊是一名初二學生，平時性格比較內向，在學校常被欺負。清明節假期結束後，家屬發現趙齊既沒有回家，也沒有在學校，便著急尋找，兩天後又到當地派出所報案。

警方發現，失蹤當天趙齊與八名同學發生過爭執，其中一名同學向趙齊索要充電寶和手機 ，趙齊沒有給，之後就遭到其他同學的毆打和追趕。他們把趙齊追趕到江邊，還用石頭打。趙齊不慎落水，在場學生無人施救，也沒有報警和告訴家長。

多支救援隊伍在冰面上打撈十幾天，依然沒有發現趙齊的蹤影。（取材自封面新聞）

當地救援隊在河邊打撈，已經持續了十幾天，他們在河邊發現了趙齊的充電寶、衣物及手機，但手機出現了破損，「手機殼沒了，裡面的50元也沒了」。

關鍵是人一直沒找到，趙齊的母親情緒低落，已經到了快要崩潰邊緣，而趙齊的父親，也是一直守在打撈現場，等待兒子的出現。趙齊家屬說，由於打撈十幾天都沒發現孩子的身影，他們開始懷疑事發地是否是第一現場，幾名同學的話是否還有說服力。