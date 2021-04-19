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傳解放軍打疫苗亡 家屬討公道被刪帖

中國新聞組／北京19日電
圖為青島新冠疫苗接種。(路透)
圖為青島新冠疫苗接種。(路透)

中國要求各地提高疫苗接種率，根據國家衞健委資料，截至4月15日，內地累計接種新冠病毒疫苗逾1.83億劑次。當局一直堅持國產疫苗安全，故鮮有民眾接種疫苗有不良反應的消息 。近日有深圳網民在微博發帖，指當解放軍的胞弟1月至2月間接種國產疫苗，惟上月卻突然腦出血入院死亡。網民要求當局給家屬一個交代。

法廣引述蘋果日報報導，深圳網民「山下花野子」15日在微博發帖，寫下28歲胞弟去世的經過：「我弟弟28歲，軍人，沒有病史，單位安排統一打完國藥集團的北生滅活疫苗，第一針1月11日，第二針2月8日，在深圳濱河大道婦幼社康中心接種，在此期間，出現疲勞、皮下出血，牙齦出血的情況。到3月24日頭痛以為感冒，突發腦出向血入院，今天人已走！重度再障引起的腦出血，為什麼接種疫苗會引起再生障礙性貧血？請你們給家屬一個交代！」

網民「山下花野子」至今日凌晨還能發微博，以圖片表示「要求有打過滅活疫苗出現血小板減少的人聯絡他，又叮囑其他網民不要將他推上熱點，又不要轉發訊息和評論，以為訊息被禁」。惟未幾，其15日所發的帖文已被刪除。

據報導，「再生障礙貧血症」（aplastic anaemia）屬罕見血液病，患者因造血功能衰退，導致體內紅血球、白血球及血小板數量均較常人低；貧血引致面青易暈，易受感染，並且容易撞瘀。目前的成因大多不明，個別病例可能與遺傳、病毒感染、藥物副作用、化學品或過量輻射有關。

嚴重再生障礙貧血症患者除了貧血，亦可能出現致命併發症。白血球數量下降，患者易出現嚴重細菌感染或肺炎；白血球長期處極低水平，亦容易受真菌感染。血小板數量大幅減少，則容易出現內臟出血，若腦部及消化系統出血，可以致命。

疫苗 微博 併發症

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