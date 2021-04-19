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北京檢察院女高層墜樓亡 生前患抑鬱症

中國新聞組／北京19日電
北京市檢察院政治部主任（相當於副檢察長）馬立娜，17日下午3時許在其住所跳樓身亡。（取材自微博）
北京市檢察院政治部主任（相當於副檢察長）馬立娜，17日下午3時許在其住所跳樓身亡。（取材自微博）

北京官方披露，4月17日一名廳級女政法官員當天下午墜樓身亡，已排除刑事嫌疑。在此之前，中共派遣的政法隊伍整頓督導組剛剛進駐北京不久。

據北京日報4月18日報導，北京市公安局稱，2021年4月17日15時許，北京市檢察院政治部主任馬立娜在其住所墜樓身亡。經現場勘查和調查走訪，已排除刑事嫌疑。據其家屬反映和相關醫院診斷記錄顯示，馬立娜患有抑鬱症。

據北京市人民檢察院官網簡歷顯示，馬立娜，女，1968年10月生，河北保定人，1993年11月加入中國共產黨，1990年7月參加工作，中國政法大學民商經濟法專業畢業，在職研究生學歷，法學碩士學位。曾在北京市第一中級人民法院工作多年，歷任法院辦公室副主任、研究室副主任、政治部副主任、組宣處處長、黨組成員、政治部主任、副院長。2019年7月任現職，負責政治部、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委、機關工會、國家檢察官學院北京分院等工作。

據北京市檢察院官網顯示，馬立娜距今最近一次出現在公開報導中是2021年3月23日，當天下午，北京市檢察院舉辦全市檢察機關黨史學習教育專題輔導報告會，馬立娜主持報告會。

中共正在全國範圍內掀起政法隊伍整頓，以派遣中央督導組的形式自上而下一級一級推進，料2022年第一季度完成。目前，中國各地已有多名官員被查，其中包括山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲，中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室原副主任彭波，上海市副市長、市公安局局長龔道安等部級政法高官，震懾了政法系統。

公開消息稱，4月1日全國政法隊伍教育整頓中央第一督導組由原國安部長耿惠昌帶隊進駐北京。彼時，督導組組長耿惠昌稱要努力打造一支黨和人民信得過、靠得住、能放心的首都政法鐵軍。隨後，督導組4月7日至8日集中聽取北京市第一批政法隊伍教育整頓和政法隊伍建設情況匯報，耿惠昌再表示，要曝光個別乾警違紀違法案件，既要堅決清除害群之馬、純淨隊伍思想。

目前，未知馬立娜之死是否與此次政法隊伍整頓有關。

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