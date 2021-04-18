武漢童下體重創 母：師剪斷 官：玩滑梯戳傷

男童目前正接受治療。（取材自微信）

武漢 一名四歲男童下體受重創，家長指疑遭老師剪斷。區教育局 介入調查稱，玩滑梯戳傷。

紫牛新聞報導，微博 用戶@小囍燕兒近日爆料稱，四歲兒子在3月30日於武漢博苑奧林匹克幼兒園上課期間，遭班主任用剪彩繪紙的剪刀剪斷生殖器官。同時網傳家長的朋友圈中還配有多張男孩傷口圖片與在醫院治療過程中的視頻畫面。

從網傳男孩家長拍攝的視頻中，男孩在其媽媽的提問下，回答稱生殖器「是被『怪物』老師剪斷」。

事發後學校曾向家長解釋，其孩子是「玩滑滑梯時不慎受傷」。但家長對此說法不予認同，男孩媽媽表示孩子半個月來都一直堅稱是「怪物」老師對其造成的傷害。男孩媽媽在朋友圈中稱「發現小孩的大腿兩側沒有任何刮痕和受傷，只有生殖器官嚴重受傷，疑點重重」。

對此，武漢市東西湖區教育局在3月30日事發當日，就聯合警方成立專項組介入調查，有工作人員表示，經過閉路電視畫面取證發現，男童受傷確實是玩滑梯時不慎摔倒被戳傷，目前男童已轉到武漢市兒童醫院救治。至於是被何物戳傷，該工作人員未回應。

該工作人員又說，「流傳在網路上的事件情況及推斷為男孩家長的自發行為，幼兒園方已準備通過法律手段對家長的惡意誹謗行為提起訴訟。」