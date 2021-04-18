隆乳失敗「痛到拿出假體」 川婦受不了跳樓亡

馬兆麗生前照。（取材自春城晚報）

四川39歲的馬兆麗因隆乳失敗，3月18日從昆明北市區某購物中心樓頂墜樓身亡。生前，馬兆麗未向親友作任何交代。

春城晚報報導，馬兆麗父親馬恩富講述，馬兆麗早些年跟前夫因性格不合離婚，16歲兒子隨她生活。「離婚後，馬兆麗在北京 打拚，聽她說在一個地產公司做置業顧問，幫老闆賣房子，房子賣得多，平均每月收入也有8000-1萬元」。

馬父在女兒遺物中，發現有三張整形手術的收據。馬兆麗堂哥認為，「她在這家門診部前後接受了三次手術，前兩次涉及臉部、腰部、手部，說明她比較滿意手術效果，才有了第三次的隆胸術，可這次隆胸，很可能是失敗的。」

馬父之後找到女兒生前閨密張倩，對方透露，馬兆麗隆胸後一直覺得胸口疼痛，後來取出假體後，心情一直很鬱悶。馬兆麗抱怨，「兩次開口，右邊的（胸）一點感覺都沒有，左邊的一直很疼，太倒楣了，其實我從來也沒想過做胸，本來這次就想做個眼袋，誰知就把胸做了，沒想到搞成這樣，即使賠償，我接受不了痛苦。」

事後馬父認為，事件起因於醫師手術失敗，造成女兒輕生，因此委託律師提告，並且要求120萬元賠償。對此整形醫院表示，生意不好，無法支付這麼多賠償金。雙方協議下，達成和解金60萬元，首付12萬餘元，餘下款項分兩年付清。