我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日方獲輝瑞承諾 9月可取得全日本民眾施打劑量

比特幣暴跌15% 7周來盤中最大跌幅

隆乳失敗「痛到拿出假體」 川婦受不了跳樓亡

中國新聞組／北京18日電
馬兆麗生前照。（取材自春城晚報）
馬兆麗生前照。（取材自春城晚報）

四川39歲的馬兆麗因隆乳失敗，3月18日從昆明北市區某購物中心樓頂墜樓身亡。生前，馬兆麗未向親友作任何交代。

春城晚報報導，馬兆麗父親馬恩富講述，馬兆麗早些年跟前夫因性格不合離婚，16歲兒子隨她生活。「離婚後，馬兆麗在北京打拚，聽她說在一個地產公司做置業顧問，幫老闆賣房子，房子賣得多，平均每月收入也有8000-1萬元」。

馬父在女兒遺物中，發現有三張整形手術的收據。馬兆麗堂哥認為，「她在這家門診部前後接受了三次手術，前兩次涉及臉部、腰部、手部，說明她比較滿意手術效果，才有了第三次的隆胸術，可這次隆胸，很可能是失敗的。」

馬父之後找到女兒生前閨密張倩，對方透露，馬兆麗隆胸後一直覺得胸口疼痛，後來取出假體後，心情一直很鬱悶。馬兆麗抱怨，「兩次開口，右邊的（胸）一點感覺都沒有，左邊的一直很疼，太倒楣了，其實我從來也沒想過做胸，本來這次就想做個眼袋，誰知就把胸做了，沒想到搞成這樣，即使賠償，我接受不了痛苦。」

事後馬父認為，事件起因於醫師手術失敗，造成女兒輕生，因此委託律師提告，並且要求120萬元賠償。對此整形醫院表示，生意不好，無法支付這麼多賠償金。雙方協議下，達成和解金60萬元，首付12萬餘元，餘下款項分兩年付清。

北京

上一則

劉長樂幾乎出清鳳凰衛視持股 中資成為大股東

下一則

女子離婚 民政局外和前夫互道恭喜 好友拉橫幅慶祝

延伸閱讀

維州2鱷龜槍傷 官員籲協尋兇手

維州2鱷龜槍傷 官員籲協尋兇手
「撐不下去了」…江西小學生跳樓亡 爸怨作業太多

「撐不下去了」…江西小學生跳樓亡 爸怨作業太多
37天結婚4次、離婚3次 員工濫用婚假罰銀行 恐龍判決遭撤銷

37天結婚4次、離婚3次 員工濫用婚假罰銀行 恐龍判決遭撤銷
倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00
相片中的新娘頸部戴上近90支龍鳳鐲，但都能從容地露出笑容拍照，令網民驚歎。（取材自微博）

90支龍鳳鐲掛脖笑嘻嘻 網驚：貴氣新娘「硬頸」

2021-04-11 10:00
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」
亞裔女紐約地鐵遭指臉辱罵 男遊民出手相助

亞裔女紐約地鐵遭指臉辱罵 男遊民出手相助
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿