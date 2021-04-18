父殺夫全家 女兒寫諒解書 律師：她可繼承夫家全部遺產

鄒朔在外面租了一間45平米的房子。（取材自正觀新聞）

四川發生一宗岳父將女婿家滅門，女兒竟為父親寫諒解書，律師表示，她還可以繼承夫家全部遺產。

正觀新聞報導，2019年1月10日10時左右，在四川省彭州市的鄒朔自家房子裡，他的心臟、左肺被剔骨刀捅破。一起遇害的還有他的父母。他的父母在事發前剛從吉林坐了兩天的火車趕到四川，來看望孫女，而兇手是他的岳父張志軍。

據報導，一審四川省成都市中級人民法院判處張志軍死刑。二審四川省高級人民法院判處張志軍死刑，緩期兩年執行。目前鄒朔的表妹正在請求申訴，四川高級人民法院也在4月12日宣布依法評查此案。

目睹殺人經過的有死去的三人、鄒朔一歲多的女兒和岳父母。這起惡劣事件出現的背後是一個個家庭矛盾的疊加。

報導稱，鄒朔的表妹表示，鄒朔和妻子張瑜是大學期間認識的，「張瑜的父母並不看好鄒朔，理由有三點，第一、鄒朔工作沒有張瑜工作好，工資待遇沒有張瑜高；第二、鄒朔家在農村，父母雖然是老師，但是相對於城市裡家庭富裕、條件好的還是沒法比的；第三，鄒朔長相一般。最終還是結為了夫妻。」

鄒朔畢業後，被分配到武漢 工作，後來鄒朔為了和張瑜在一起，在四川的同學介紹下到四川彭州工作。

2013年，張瑜、鄒朔在彭州購買了一套商品房，為夫妻雙方購買。

2017年6月，在懷孕後，張瑜的父母、鄒朔的母親楊會芬都到家中照顧張瑜，矛盾開始激化。據鄒朔的表妹了解到，岳父母來到家中後，岳父母經常辱罵、指責鄒朔。鄒朔岳父母對鄒朔母親也不友善，在楊會芬（鄒朔母親）來了之後，鄒朔岳父母百般刁難，挖苦諷刺，楊會芬在兒子家照顧幾天兒媳，但沒等到張瑜待產就被氣走了。

後來，雙方爭吵加劇，鄒朔在外面租了一間45平米的房子。之後，鄒朔多次要求離婚未果。

2019年1月7日，由於沒有判決離婚，雙方共享孩子的探視權。鄒朔父母從東北出發去往四川，想去看孩子。1月9日鄒朔父母到達出租屋。1月10日回到家裡，三人死亡。

北京 市中銀律師事務所陳俊豪律師在媒體平台上說，張志軍案，出具諒解書的人居然是被告人的女兒，這裡存在一個悖論：被告人把自己女兒的夫家滅門，自己女兒不但可以合法的繼承夫家的全部遺產，還可以代表夫家諒解自己。陳俊豪說，考慮到本案特殊性（岳父滅門除女兒以外女婿全家），女兒無權作為被害人家屬出具諒解書。