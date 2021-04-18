全球最大遊戲外掛大鱷被補 竟是月薪3000「打工人」

警方查獲王某名下的豪車。（取材自長安劍）

全球最大遊戲外掛大鱷何某日前落網，他竟是一個月薪3000元人民幣(約460美元)的打工人。

中央政法委旗下微信 公眾號「長安劍」報導，今年1月20日早上8時，何某像往常一樣步出天津的單身公寓。再有幾小時，就該發放薪酬，他此刻已是身價2600萬元的組織「頭部」了。但隨後他就被蹲守一夜的民警緊緊按住。

而隨著這位遊戲外掛界鼎鼎大名、一手操控專業外掛組織全球運營的別名「九條槓」的落網，這起迄今為止全世界最大的遊戲機外掛案全面告破。而騰訊競技射擊遊戲「和平精英」，是外掛使用重災區。

去年3月，江蘇崑山市公安 局接到騰訊報案。經過深度研判及縝密的偵查部署，5月，第一深度打擊開始了。警方輾轉六省九地，一舉搗毀17個在線外掛交易和機器人發卡平台，抓獲了該組織國內總代理、分銷商十餘人。

據報導，涉案人員遍布世界各地，經營國內外多個遊戲外掛，僅短期內能查明的資金流水就達5億元，這是一條全球最大的遊戲外掛黑色產業鏈。

今年1月12日，崑山警方在湖南長沙一處高檔公寓內將該鏈條的高管王某抓獲。在王某住所發現，身為90後的王某名下竟有蘭博基尼、法拉利等豪車，總價近2000萬元。

王某供出了該外掛組織的全球運營負責人「Li」。當警方循線逮捕「Li」何某時，卻一度懷疑是不是找錯了人。

原來，與王某同為90後的何某是個寂寂無名的「打工人」，在公司上班，月薪僅3000元，租住單身公寓，名下只有一套房和一輛市值30多萬的代步車，其餘資產並無異常。但各項證據充分，確定何某就是「九條槓」。