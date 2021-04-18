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女子離婚 民政局外和前夫互道恭喜 好友拉橫幅慶祝

中國新聞組／北京18日電
多名男女組團在江漢區民政局婚姻登記處對面拉橫幅，慶祝好友李女士離婚。 （取材自楚天都市報）
多名男女組團在江漢區民政局婚姻登記處對面拉橫幅，慶祝好友李女士離婚。 （取材自楚天都市報）

16日在湖北武漢江漢區民政局婚姻登記處對面，有多名男女組團拉橫幅慶祝好友李女士離婚。有目擊者稱，這幾人拉橫幅的時間不長，男女雙方辦完離婚手續出來後，也互道了恭喜。

楚天都市報報導，網傳視頻顯示，在江漢區民政局婚姻登記處對面的唐家墩街政務服務中心門口，有幾名男女拉了三個橫幅。上面印有「沒啥大事，就是想拉個橫幅告訴你離婚快樂！」、「恭賀李女士告別婚姻，喜提單身，自由萬歲」、「恭喜做回李小姐，餘生我們愛你！」的字樣。

唐家墩街政務服務中心值班人員16日表示，此事發生在16日上午9時許，當時有一對30多歲的年輕夫妻到對面的婚姻登記處辦理離婚手續，女子的幾名朋友提前請人製作了三條橫幅慶祝。

後來，他看到離婚後的男女從婚姻登記處出來，男方看到這一幕也沒生氣，還和女方互道了恭喜。沒過多久，這些人就離開了。

有路過的網民將這一幕拍了下來，發到了抖音上，給這位李女士加油打氣。

有不少人感嘆，覺得這位李女士很幸福，能擁有這些好朋友，並為李女士加油。

也有一名網民批評：「身邊有這麼一幫損友，何愁不離。」

報導說，李女士16日稍晚也看到了這段視頻，回覆這位持批評態度的網民：「看得太片面，不想多解釋。」她還在視頻下方評論，感謝這位拍攝視頻的網民： 「謝謝為我打氣，緣分刷到你拍的了，不愛了就放過了。那些最瘋狂的事他們都為我做了。」

對朋友們為何會拉橫幅慶賀她離婚，她說：「沒啥，過好餘生，慶祝新生。」李女士還表示，感謝朋友做了那麼多事，至於其他問題涉及個人隱私，無可奉告。

隱私 抖音 武漢

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