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水資源整治亂象 鄭州造湖拚觀光、廣西填池避惡臭

中國新聞組╱北京18日電
沒有土地手續的開封西湖二期仍在建設。（取材自中青網）
沒有土地手續的開封西湖二期仍在建設。（取材自中青網）

中央近幾年致力水資源的保護及排汙工作，但不少地方卻各行其道，甚至陰奉陽違。鄭州、開封等市為指借引黃河灌溉之名行「人工造湖」之實；廣西崇左市整治5個黑臭池塘，卻將其中4個一填了之，上報為「完成治理」，並且拿到獎金。

據中新社報導，鄭州市中牟縣三劉寨本要引黃河幹流水用於下游灌區3.5萬畝農田灌溉，工程2017年7月完成，不僅沒考慮調蓄灌溉功能，配套提灌工程至今仍未建成，但中央生態環境保護督察組發現，蓄水湖主湖面則被當地政府開發成為濕地公園；開封市黑崗口引黃灌區調蓄水庫工程挖出人工湖，卻於2015年起以「開封西湖」名義全力打造旅遊景區。

另據中國網報導，廣西崇左市整治5個黑臭池塘，卻將其中4個一填了之。污水處理廠多次停運，每天放任上萬噸污水直排，排污費卻照單全收。

報導指出，按照國家要求，廣西崇左市2015年排查出城區污染池塘11個，並將其中5個池塘作為黑臭水體上報為國家黑臭水體整治任務，並獲得1000萬元中央治理資金。國家明確要求，黑臭水體要採用「外源控制、內源消減、生態修復、生態護岸」等綜合措施開展治理，但崇左市的這5個池塘，有4個竟然被一填了之，並全部上報為「完成治理」。

由於沒有解決排水問題，在居民的房前屋後又形成了新的納污水體。經監測，屬重度黑臭。黑臭水體附近村民表示，污水很臭，而且把菜地都淹了。

督察人員邀請當地政府主管負責人一同來到這個排污口，質問副市長陳鋒有沒有聞到臭味，當地媒體要求陳鋒搬到附近住兩天聞聞臭味。針對惡臭，崇左市住建局去年下半年發現這裡是排污口，一科員說：「本來我們局長是想整改完了再報告市長，沒想到至今沒搞定。」

然而崇左市並不是沒有污水處理廠，在距離這些排污口很近的地方就是崇左市城區唯一的江南污水處理廠。由桑德集團在10年前投資興建的3萬噸日處理能力的污水處理廠，每天卻僅處理1.12萬噸，處理負荷不足40%。

湘潭市鐵牛埠碼頭下游湘江上出現明顯黑色污染帶。（新華社）
湘潭市鐵牛埠碼頭下游湘江上出現明顯黑色污染帶。（新華社）
鄭州市中牟縣三劉寨調蓄工程已變成景區。（取材自中青網）
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