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網約車司機跑40公里接單沒代搬行李 女子臨上車取消訂單

中國新聞組／北京17日電
廣東深圳一女子因不滿網約車司機沒有幫忙拿行李，臨上車時故意取消訂單，讓白跑40公里的司機崩潰。（視頻截圖）
廣東深圳一女子因不滿網約車司機沒有幫忙拿行李，臨上車時故意取消訂單，讓白跑40公里的司機崩潰。（視頻截圖）

一段視頻日前在網上引起熱議，事發廣東深圳，一女子因網約車司機沒有幫忙拿行李，引起了該女子的不滿，在臨上車時故意取消訂單，讓司機白跑40公里和白等半小時。結果，滴滴表示，該位司機將受到處罰。

「我等了你半個小時，馬上上車，你又把訂單取消了，你幾個意思啊」？廣東深圳一網約車司機14日很惱火地說，他接到一個訂單，開車到達目的地後，下單的女子因為司機沒有幫他拿行李產生不滿，於是在要上車時故意取消了訂單。北京青年報報導，司機表示，乘客的做法有些「缺德」。

據視頻顯示，一名黑衣女子提著行李箱在和鏡頭外的司機理論，網約車司機有些崩潰，他稱自己白跑了40公里來接女子，還白等了半個小時。該女子稱出租車都會幫忙放行李，更何況自己打的是專車。網約車司機則稱，這並不是專車而是快車，並且只要她說一聲，自己肯定會幫忙。

據報導，滴滴15日表示，目前已收到乘客投訴，稱遭到司機辱罵，要求平台處罰司機。該司機將受到處罰。同時，考慮到他空駛距離較長，將為其發放相關補貼。

對於此事，網友紛紛評論：「這樣的人是得理不饒人，有理三分辯」、「司機沒有拎行李的義務，這個只是禮節，不能說服務不到位」、「兩個人互相理解一下對方就好了」、「做生意都不容易包容一下」；也有網友稱：「搬行李也沒啥，男人紳士一點」。

網約車 北京 租車

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