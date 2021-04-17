網售公益證書 號稱高級防偽 買家包括北京知名高校學生

偽公益證書的顧客以大學生、留學生最多。圖為示意圖。(取材自東方網)

一些互聯網交易平台近期被發現有不少商家涉嫌偽造、販賣公益證書，這些證書可分為官方版、精裝版、普通版等多種類型，再被明碼標價出售，更有商品鏈接中出現「高級防偽，唯一證書編號」等字樣。有商家直言，顧客以大學生、留學生最多，不少學生正是衝著可以拿證書加學分才要求製作。

中國 青年報報導，某二手交易平台上一名賣家稱，「志願者證！保真！如圖！大學生，你懂的來」，並會詢問購買證書的需求，例如是為了加學分、申請獎學金還是升學等。經過交流，賣家建議購買一份去年「某國際半程馬拉松 賽志願者服務證書」，更專門提醒證書製作日期是去年12月6日前。

當提出質疑時，該賣家一口氣發了八張微信聊天轉賬截圖，聲稱全國各大高校都曾有人光顧他，客源包括來自北京、南京等地知名高校的學生，部分常客甚至在新加坡 等地上學。為了證明「商業信譽」，該賣家甚至發出客戶學校審核通過其證書的頁面截圖，並安撫道「你不用怕老師有疑問，你買的這張志願者證書肯定沒問題。主辦地是旅遊城市，過來旅遊順便當志願者很正常」。

最終，該交易以220元人民幣(約33.7美元)成交，不出兩天，印有「志願者榮譽證書」等字樣，並清晰附上姓名、服務時長等信息的公益證書便寄到買家手上。數日後，中國青年報記者以某高校教師的身分，聯繫了證書上所示的馬拉松賽組委會，要求核實證書真偽。結果本月2日，經拍照驗證後，該馬拉松賽組委會竟確認證書就是由他們組委會所發。

報導說，在某電商平台搜索「志願者證書」、「公益證書」等關鍵詞，馬上就出現大量相關商品，且銷情火爆，更有店鋪表示可以按照顧客的要求「定製證書」，並強調該標價120元的產品對學校評選評優，獲取獎學金、考研加分、畢業後找工作等有巨大幫助。