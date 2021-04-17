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曾因貧困獲資助…拄拐54歲教師 涉猥褻多名二年級小學生

中國新聞組／北京17日電
廣西南寧馬山縣古零鎮某小學傳出一名教師涉嫌猥褻多名小學生被刑拘。此為示意圖。（視頻截圖）
廣西南寧馬山縣古零鎮某小學傳出一名教師涉嫌猥褻多名小學生被刑拘。此為示意圖。（視頻截圖）

廣西南寧馬山縣古零鎮某小學教師覃某某因涉嫌猥褻多名小學生被刑拘，警方正向檢察院報批逮捕程序。

環球網報導，馬山縣權威部門人士15日透露，經調查，覃某某因涉嫌猥褻多名二年級小學生，被警方刑事拘留。目前，此案件已進入報批逮捕程序。

該權威人士表示，古零鎮某小學6名家長8日反映，稱教師覃某某在校內猥褻多名學生。古零鎮某小學相關負責人報告後，縣教育局到學校進行調查，了解情況。隨後，縣教育局報警，警方將覃某某控制。

權威人士稱，對於遭到猥褻的學生，目前縣教育局已通知學校開展心理疏導工作，引導學生走出陰影。

據此前報導，近日，廣西南寧馬山縣多名家長稱，古零鎮某小學教師覃某某猥褻多名小學生，多人被觸碰身體敏感部位。

覃某某曾入選2020年南寧市中央專項彩票公益金「勵耕計畫」項目名單。包括覃某某在內，該項目確定資助家庭經濟特別困難教師候選人475名。中國教育發展基金會官網今年1月21日公布最終的「2020勵耕計畫資助教」名單，覃某某位列其中。

針對此事，前述權威人士回應，當時覃某某的違法行為未被發現，而其情況符合申請條件。「他是拄著拐杖上課的。」權威人士稱，覃某某今年54歲，教小學二年級。「我們沒有想到這麼老實的一個人，做出這樣禽獸不如的事情，連他老婆都不太相信。」

權威人士還稱，事發後，縣教育局要求加強全縣學校師風師德教育，堅決杜絕類似事情發生。

廣西南寧馬山縣古零鎮某小學傳出一名教師涉嫌猥褻多名小學生被刑拘。（視頻截圖）
廣西南寧馬山縣古零鎮某小學傳出一名教師涉嫌猥褻多名小學生被刑拘。（視頻截圖）

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