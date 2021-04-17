螺螄粉尋親記！廣東男愛吃這味 找到失散30年父母

覃江濤與分別30年的家人相擁而泣。（視頻截圖）

廣西柳州男子覃江濤2歲時被拐到廣東省佛山市，因為喜歡辣和螺螄粉，飲食習慣和當地人不一樣，經血液比對，找到了親人，與分別了30年的父母、哥哥、妹妹相擁而泣。

據柳州警方官方公眾號消息，覃江濤從小出生在廣西柳州的一個小村莊裡，1991年12月17日上午9時許，兩歲的他與哥哥、表哥在我市柳南區柳邕路竹鵝村玩耍時，走在最後的覃江濤突然被一名老年男子抱起。那老年男子抱著哭鬧不已的覃江濤乘上一輛路過的大巴，消失得無影無踪，再也沒有回過家。

在離開家鄉的30多年裡，覃江濤已經在廣東創家立業，與養父母關係也很好。廣西人普遍喜歡吃辣，尤其是柳州螺螄粉尤其著名。從小在廣西出生的覃江濤，可能是遺傳了這一特點，他喜歡吃螺螄粉，但是廣東人普遍飲食偏甜，這麼多年來，覃江濤隱約覺得自己可能不是本地人。於是，他主動到警察 局，要求進行採血比對。

在今年2月22日，在警方的幫助下覃江濤的DNA 與廣西柳州的親屬終於對上了，警方確認，他就是當年在廣西走丟的2歲男孩。

4月13日下午，柳州市公安 局刑偵支隊舉行了一場簡單的認親儀式，分別了30年的親人們喜極而泣、擁抱在一起，對公安機關的不懈努力再三表示感謝。

覃江濤表示，他已與廣東的養父母結下了深厚感情，此次到柳州認親並未告知養父母，他會仔細考慮並處理好與親生父母、養父母的關係。