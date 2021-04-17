「好比鬥蟋蟀」 外來種蟑螂變新型寵物 在淘寶悄悄開賣

「馬達加斯加鳴蠊」被發現作為新型寵物，在閒魚、淘寶等平台被當成新型寵物悄悄售賣。（取材自光明網）

蟑螂作為有著數億年演化歷史的昆蟲，廣泛地進入人類的家居生活，並被冠以害蟲的稱號。沒想到，看似人人喊打的蟑螂，在某些人眼裡竟是賺錢圖利的工具，近日一種名為「馬達加斯加鳴蠊」的蟑螂，在閒魚、淘寶等平台被當成新型寵物悄悄售賣。

光明網報導，上海海關日前與自然博物館 舉辦了國門生物安全教育 活動，展示海關在上海口岸截獲的100餘種蟑螂標本。海關總署全國病媒生物監測工作組組長曹敏表示，這些蟑螂來自全球各地，其中「馬達加斯加鳴蠊」更被當成新型寵物悄悄售賣，每隻價值約100元人民幣（約15美元）。

「就因為牠會打架，還會發出呼呼的聲音，好比鬥蟋蟀」。除了「馬達加斯加鳴蠊」，曹敏還介紹了在上海進境貨物中截獲的秘魯巨大蟑螂，其是世界最大蟑螂之一，展翅將近15厘米。

曹敏強調，蟑螂顏色多樣，有時更會美得像藝術品，但這不能成為視作寵物的理由，因為蟑螂會分泌高致癌 物黃曲霉素，令潔具、食品受到污染，甚至可被用作當生物戰的武器，堪稱地球上生命力最強的生物之一。

有人早前經郵寄渠道企圖帶入活體螞蟻，結果在口岸一線被截獲扣留。（取材自光明網）

上海口岸各類活動物企圖入境情況持續高發，例如上海郵局海關便在6日在一份申報為「果汁」的進境郵件中查獲活體青鱂魚，早前也有人經郵寄渠道企圖帶入活體螞蟻，結果在口岸一線被截獲扣留。