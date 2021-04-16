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聲援禁二手菸遭打壓 女權人士微博帳號被關閉

記者呂佳蓉／北京報導
多年前香港民眾曾支持中國女權運動，要求釋放被捕的五名中國女權人士。（路透）
多年前香港民眾曾支持中國女權運動，要求釋放被捕的五名中國女權人士。（路透）

中國女權主義人士在過去幾周被噤聲、炸號，同樣受到這次波及的女權運動人士李麥子受訪時分析，輿情監測監控到了二手菸，判斷女權依舊有線上動員的巨大能量，因此採取一系列措施，降低女權的動員能力。

過去幾周，中國女權主義者肖美麗因在網路上發聲，希望能制止二手菸，但維權行動帶來的是她的微博帳號被關閉，聲援她的多名女權主義者的20多個微博帳號被禁言、刪號；一項被認為是女權主義者最後的庇護所的社群網站豆瓣，也在12日晚上突然解散了10多個女權主義相關小組。

中國「女權五姊妹」中的李麥子表示，這件事情火了後，許多人都感到意外，覺得火的莫名其妙。對於禁菸議題，她則說，這還是性別議題，吸二手菸的人大部分是女性。這個議題具有群眾基礎，我們只是啟動這個議題，然後被給了非常強的反應，而輿情部門不管這是為好的一面，，他們要「維護一個社會穩定」，不允許有任何力量是「失控的」，他一定會把這個壓下去。

這波對中國女權的打壓起因於上月底，頗有名氣的中國女權主義者肖美麗與友人前往火鍋店用餐時，制止鄰桌吸菸，他們與對方發生爭執，期間受到言語攻擊、被潑灑火鍋油。肖美麗在網路上寫下事件經過，上傳涉事影片，呼籲民眾勿在公共場合吸菸，之後涉事方與肖等人達成和解。

不過，肖美麗卻開始收到許多微博私訊，汙辱性評論、稱他是「女拳」，扣上無端的政治帽子，歷經一場「網暴」後，他的微博與微店都被關閉。

為其聲援的中國多個女權主義帳戶也受到打壓，新浪微博13日也發布公開聲明回應梁小門的指控，表示幾個女權運動者的帳號發布涉及「違法有害信息」，並重申微博是一個公開的平台，應「容納各方不同的看法觀點」、「但開放不是無序，暢所欲言也必須和歪曲事實丶造謠等行為嚴格區分。」

中國 微博 社群網站

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