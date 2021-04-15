廣州學生無照醉駕 錄取加拿大名校獲免刑…網友罵翻

番禺區法院認為被告人小余犯危險駕駛罪，但因先後被加拿大兩所名校錄取且有悔意，免予刑事處罰。（視頻截圖）

廣州一名高三畢業生小余為慶祝學業結束和朋友去喝酒，結束後他無證駕駛摩托車回家，途中遭警察 攔檢查出醉駕。廣州市番禺區法院一審判決，小余犯危險駕駛罪，但因取得加拿大 知名高校的錄取通知書，故免予刑事處罰。消息引起輿論譁然，有網友說，「學校名不名，不知道，但是，家裡有錢是肯定的。」

綜合媒體報導，18歲的小余是應屆高中畢業生，在校期間品學兼優，無違反校規校紀等情況。2020年6月以優異成績畢業，並先後被加拿大兩所名校錄取。

為了慶祝學業結束，小余去年7月與朋友在離家附近不遠的燒烤檔喝啤酒，之後無證駕駛一輛無號牌摩托車返回家，行駛至小區附近時被公安 查獲。經檢驗，小余血液中酒精含量為147.6毫克／100毫升，屬於醉酒駕駛。

由於，小余若被判處刑罰，基於出入境及學校管理要求，將可能失去求學機會。廣州市番禺區法院日前進行一審宣判，法院認為，小余犯罪情節輕微，案發當日喝酒後騎行的距離較短；深夜行駛社會危害性較小、犯罪情節輕微；且被告人小余自願認罪，歸案後如實供述自己的罪行，自願簽署「認罪認罰具結書」。

並在「悔過書」表示，「此次，切實認識到自身錯誤，悔恨不已，在走向社會之前上了一堂難忘的法律課，保證今後一定加強自我約束，嚴格遵守各項法律法規，並在學成歸來時報效祖國。」

法院又稱，小余犯罪時剛剛年滿18歲，其在校期間無發生過違反校規校紀情況、一貫表現良好，並先後取得加拿大知名高校的錄取通知書，故免予刑事處罰。

消息傳出引來網友的不滿，有人說：「我就問一下，開開眼界，是啥加拿大名校？」、「酒駕就是酒駕」、「這樣不好吧，以後再有酒駕，都有理由藉口了」、「這樣不遵守交通規則的學生，也好不到哪裡去」。