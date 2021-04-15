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又見公職人員刁難? 司機被指超載遭扣車 割腕證清白

中國新聞組／北京15日電
趙洪軍的貨車。（取材自大江網）
趙洪軍的貨車。（取材自大江網）

河北一名貨車司機早前才因在超限檢查站被扣車罰款服毒身亡，引發關注；近日，又有貨車司機駕駛從山東淄博運貨到廣東佛山，一路順利通過，卻在經過廣東清遠被指超重，要扣車罰款。司機多次請求復磅未果，割腕自殘以證清白，復磅結果顯示不超載。清遠市清城區交通運輸局指，目前相關部門已介入核查此事。

香港01報導，事主趙洪軍表示，他駕駛一輛限載49噸的貨車，從淄博運送一車有色金屬前往佛山。在貨物上車出廠前，貨車過磅顯示重量為49.89噸。他表示，從山東出發，沿路經過江蘇、安徽、江西，再經廣東英德，共通過了5個檢查站，均未被超限處罰。

貨車司機趙洪軍多次請求復磅未果，選擇自殘以證清白，復磅結果顯示不超載。（取材自大...
貨車司機趙洪軍多次請求復磅未果，選擇自殘以證清白，復磅結果顯示不超載。（取材自大白新聞）

按照交通運輸部與公安部辦公廳發布的規定：「超過規定限載標準1噸以內的，予以警告後放行」。12日，當他經過廣東清遠時，執法人員對其車輛進行攔截，要求前往超限檢測點過磅檢測。趙洪軍說：「當時的稱重結果為50.24噸，執法人員將我車子扣下，需要接受500元(人民幣，約76.4美元)罰款，並記三分。」他多次請求復磅，然而皆遭到拒絕。

趙洪軍自殘後送醫治療。圖為縫合後的傷口。（取材自大江網）
趙洪軍自殘後送醫治療。圖為縫合後的傷口。（取材自大江網）

與超限站工作人員溝通了一個多小時沒有結果，於是在執法大廳內激動用刀割腕。在救護車將他送往醫院接受治療後，他前去轄區派出所做筆錄，並在一名交警協商幫助下，才得到一次復磅機會。再次過磅時顯示重量為49.96噸，並不算超載，趙洪軍及他的貨車終獲放行。

趙洪軍批評：「明明是自身設備出現問題，不去整改，卻一再為難卡車司機。公職人員有沒有將為人民服務落到實處？能否請求執法人員更人性化執法。」

涉事交通執法人員。（取材自大江網）
涉事交通執法人員。（取材自大江網）

有網友表示：貨車司機最大的王牌難道就是自己的命，除了自己的生命，他們還有救濟的渠道嗎？為什麼要求復磅這樣簡單、合理的事，在搞到自殘才能進行？非要事情搞大，甚至一發不可收拾以後才被重視，這樣的慘劇還要上演幾次？

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