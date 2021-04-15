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「哺乳期就去開房…」 江蘇公公舉報兒媳出軌官員

中國新聞組／北京15日電

「孩子還在哺乳期，他叫她到南通去開房」，江蘇南通海門的王先生舉報兒媳與海門市某局長婚內出軌。該局長被免職後，王先生卻因散步QQ聊天紀錄被認定侵犯隱私而罰款、拘留。

正觀新聞報導，今年63歲的王先生指出兒子和前兒媳這段婚姻只維持了1年半。「他倆是2014年11月結婚，有一個孩子，2016年6月離的婚」。他稱前兒媳在認識我兒子之前就跟局長有往來，婚後生了小孩之後，還持續與局長往來。

王先生提供的一份文件顯示，2014年至2016年期間，兩人時常通過手機QQ聊天，並多次在南通市某飯店約會，在飯店包廂內發生擁抱、撫摸和親吻行為。

2016年2月，王先生的兒子攜帶QQ聊天記錄到海門市紀委信訪室反映，要求組織上對兩人的違紀問題進行查處。

前局長否認和王先生的前兒媳發生關係，稱雙方只是工作關係，否認和她在南通有開房行為。經海門市紀委常委會議批准，決定給該局長予其黨內警告處分。

王先生指出，該局長2017年被免職。當年他兒媳30歲左右，而這位局長50多歲，「男的是因為好色，她是虛榮心太強，因為男的安排她出國考察」。

原本以為離婚後就相安無事，但前兒媳在網上與公公互相舉報，稱王家侵犯她的隱私。

海門市公安局認為，王先生將屬於個人隱私的QQ聊天記錄散布給他人，其行為侵犯公民人格權，已構成侵犯隱私，依據「治安管理處罰法」相關規定對其作出罰款500元的處罰，收繳其持有相關聊天記錄資料一份。

王先生不滿舉報者反被拘，他稱前局長只是被免職，並沒有被開除黨籍和公職仍可以領退休金，他肯定要繼續舉報下去。

隱私 退休金 公安

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