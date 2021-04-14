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妻5年4提離婚 夫恐嚇：誰判決離婚就跟誰沒完

中國新聞組／北京報導
寧順花被丈夫陳定華毆打，處處是傷。（取材自上游新聞）
寧順花被丈夫陳定華毆打，處處是傷。（取材自上游新聞）

從2016年12月以來，湖南省衡陽縣80後女子寧順花，因無法忍受丈夫陳定華長年沉迷賭博，先後4次訴請離婚，但離婚心願始終沒有實現。今年3月初，寧順花第5次向衡陽縣法院提起離婚訴訟，但陳定華不放手，甚至公開掦言：誰判決離婚就跟誰沒完，要報復社會，製造恐怖事件。

上游新聞報導，寧順花說，就離婚引發的問題，自己被派出所拘留過1次，陳定華被拘留過3次，法院先後2次下達人身保護令。即便如此，婚始終沒有離成，理由都是「無證據證明夫妻雙方感情確已破裂」。

1988年出生的寧順花，比陳定華小3歲，均系衡陽縣井頭鎮小嶺村人，2015年12月，經中間人介紹，2016年6月15日登記結婚。

據報導，婚後不久，寧順花發現陳定華沒有工作，原來是個小混混放高利貸的，「知道這個情況後，我勸他找個正經事做。他無數次寫下保證書，事後又去賭博，被我知道了，就天天吵，受不了就離家出走。」

自2016年11月13日起，寧順花離家出走。

自從起訴離婚後，寧順花開始陸陸續續收到陳定華的恐嚇信息。

寧順花說，這幾年自己一直在廣東打工，每一次回衡陽參加庭審，她都要隨身攜帶一份遺書，如果沒事就撕掉，如出事就真成遺書了。

報導指出，2016年12月2日，寧順花以夫妻感情確已破裂為由，向衡陽縣人民法院起訴離婚。12月27日，法院駁回請求。理由是：原告未向法院提供確鑿可信的證據證實夫妻感情已破裂。

2017年7月13日，寧順花第二次向法院提起離婚訴訟。2017年12月12日，衡陽縣法院以兩人尚有聯絡，相互表示關心支持，夫妻感情尚未完全破裂為由，判決不准離婚後。

2018年10月22日，寧順花第3次向衡陽縣法院起訴離婚。2019年3月26日，承辦該案的審判長彭先進仍以「沒有確切證據證明夫妻感情確已完全破裂」為由，駁回請求。

2019年11月7日，寧順花第4次向衡陽縣法院發起離婚訴訟。

寧順花的父親也被陳定華毆打。（取材自上游新聞）
寧順花的父親也被陳定華毆打。（取材自上游新聞）

寧順花說，幾乎在每次開庭，陳定華都公開說，誰判決離婚就跟誰沒完，要報復社會，製造恐怖事件什麼的。

報導稱，陳定華4月9日在電話中受訪表示，「要離婚可以，把命搭上，我已經什麼都不在乎了。」陳定華還打了個比方，「我跟她之間，像癌症一樣，醫不好的，必死無疑。現在不離婚，只是上點藥，維持一下；一旦離婚，肯定會出事。」

寧順花的父親也被陳定華毆打。（取材自上游新聞）
寧順花的父親也被陳定華毆打。（取材自上游新聞）

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