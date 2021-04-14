紅黃藍幼兒園又惹議 老師讓男童聞腳PO網：你細品

涉事男老師在微信朋友圈上載3張男童聞成人腳掌的圖片。（微博）

2017年爆出老師餵食藥片、猥褻學童疑雲的紅黃藍幼兒園再爆出醜聞。有網友在微博上揭發，一名在江西瑞金市紅黃藍幼兒園任教的男老師，在微信 朋友圈上傳3張男童聞成人腳掌的圖片，配文還寫道「從小培養M」（具受虐傾向者）。

香港01，網友發布的朋友圈截圖顯示，男老師上傳3張圖片，圖中一名身穿黃色上衣的男童，雙手抱着一個成人腳掌並湊近聞。該男老師配文寫道「從小培養M」，並在評論處留言稱「你品你細品」、「已經屏蔽家長領導了」。

網友氣憤表示：「身為一個幼師不是讓你做這種事情的！」並有人指出，讓男童聞腳的疑似江西瑞金紅黃藍幼兒園的工作人員，立即引起大批網友關注，

涉事男老師在微信朋友圈上載3張男童聞成人腳掌的圖片，並配文寫道「從小培養m」。（取材自微博）

瑞金市教科體局隨即介入調查，涉事男老師已被停職接受調查。如情況屬實，將對涉事幼兒園和老師依法依規從嚴查處，絕不姑息。

紅星新聞報導，瑞金市紅黃藍教育 機構13日稱，經查，涉事老師為園所助教劉某。當日他陪學童進入區域活動時，在玩耍嬉戲過程中讓個別學童聞他的腳掌，「目前尚未發現強迫、虐童或猥褻行為」。由於事件造成惡劣影響，園所已將劉某辭退。

紅黃藍幼兒園再爆出醜聞。(取材自微博)

事實上，紅黃藍幼兒園多次爆出醜聞。2017年11月，北京 紅黃藍幼兒園發生虐童事件，老師疑用針扎學童的身體、餵食不明白色藥片、猥褻甚至安排學童「圍觀」猥褻。2019年1月，山東青島紅黃藍幼兒園一名外籍男教師涉嫌猥褻女童，最終獲刑5年並驅逐出境。