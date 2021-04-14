少年遊戲成癮精神異常「毆母放火」 家屬告騰訊索賠

劉女士被兒子多次毆打。（取材自紅星新聞）

遊戲可令人放鬆心情，卻有不少人沉迷其中，2019年世衛 組織甚至將遊戲成癮定名為「遊戲失調症」（Gaming Disorder），正式列為精神疾病。北京 一名少年因長期沉迷網路格鬥遊戲而精神異常，性情大變甚至毆打父母、火燒房屋，家屬認為孩子的病和遊戲有關，憤而控告遊戲運營方騰訊並索賠。

紅星新聞報導，北京18歲少年小明（化名）於2015年開始接觸網路遊戲「地下城與勇士 」（簡稱DNF），久而久之就沉迷打機，不出門不上學，鎮日玩遊戲，遊戲充值金額亦不斷增加，甚至偷父母的錢充值，多年來累計花了近5萬元（人民幣，下同，約7634美元）。

地下城與勇士（DNF）宣傳海報。（網路圖片）

家長劉女士說，若對兒子玩遊戲為多加干預，他就會對拳腳相向，她就多次被打到眼睛、手臂、臉頰都留疤，甚至被用刀畫破臉頰。她說，兒子甚至把遊戲搬入現場生活，包括手持真刀與她對打，更不停說着「打死大boss就能升級了」。

2019年4月，劉女士帶兒子回湖北老家。某日，小明因誤會母親拒絕給錢而大發雷霆，在屋外的柴火灑白酒再點燃，結果燒掉了整個院子。

小明精神二級殘疾，至今仍輟學在醫院接受精神治療。（影片截圖）

根據湖北宜昌優撫醫院精神鑑定科的會診結果，小明被鑑定為二級精神殘疾人，幼時曾罹患亞斯伯格症。

本月初，劉女士一家向北京互聯網法院起訴騰訊遊戲，認為NDF未建立有效防沉迷系統，應承擔賠償責任。對此，騰訊遊戲表示，目前暫未收到相關訴訟的通知，而DNF嚴格按照國家有關規定，並已對未成年人的遊戲帳號進行限玩、限充、宵禁的管理。