我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

少年遊戲成癮精神異常「毆母放火」 家屬告騰訊索賠

中國新聞組／北京14日電
劉女士被兒子多次毆打。（取材自紅星新聞）
劉女士被兒子多次毆打。（取材自紅星新聞）

遊戲可令人放鬆心情，卻有不少人沉迷其中，2019年世衛組織甚至將遊戲成癮定名為「遊戲失調症」（Gaming Disorder），正式列為精神疾病。北京一名少年因長期沉迷網路格鬥遊戲而精神異常，性情大變甚至毆打父母、火燒房屋，家屬認為孩子的病和遊戲有關，憤而控告遊戲運營方騰訊並索賠。

紅星新聞報導，北京18歲少年小明（化名）於2015年開始接觸網路遊戲「地下城與勇士」（簡稱DNF），久而久之就沉迷打機，不出門不上學，鎮日玩遊戲，遊戲充值金額亦不斷增加，甚至偷父母的錢充值，多年來累計花了近5萬元（人民幣，下同，約7634美元）。

地下城與勇士（DNF）宣傳海報。（網路圖片）
地下城與勇士（DNF）宣傳海報。（網路圖片）

家長劉女士說，若對兒子玩遊戲為多加干預，他就會對拳腳相向，她就多次被打到眼睛、手臂、臉頰都留疤，甚至被用刀畫破臉頰。她說，兒子甚至把遊戲搬入現場生活，包括手持真刀與她對打，更不停說着「打死大boss就能升級了」。

2019年4月，劉女士帶兒子回湖北老家。某日，小明因誤會母親拒絕給錢而大發雷霆，在屋外的柴火灑白酒再點燃，結果燒掉了整個院子。

小明精神二級殘疾，至今仍輟學在醫院接受精神治療。（影片截圖）
小明精神二級殘疾，至今仍輟學在醫院接受精神治療。（影片截圖）

根據湖北宜昌優撫醫院精神鑑定科的會診結果，小明被鑑定為二級精神殘疾人，幼時曾罹患亞斯伯格症。

本月初，劉女士一家向北京互聯網法院起訴騰訊遊戲，認為NDF未建立有效防沉迷系統，應承擔賠償責任。對此，騰訊遊戲表示，目前暫未收到相關訴訟的通知，而DNF嚴格按照國家有關規定，並已對未成年人的遊戲帳號進行限玩、限充、宵禁的管理。

北京 勇士 世衛

上一則

加拿大提醒赴中防任意拘留 中：憑空捏造、毫無根據

下一則

體檢逾200道關卡… 空軍招飛行員 考生要測腦電波

延伸閱讀

日本稀釋核廢水排入海美國支持 北京：不要對事不對人

日本稀釋核廢水排入海美國支持 北京：不要對事不對人
反壟斷執法常態化 重罰阿里後…下一個騰訊？

反壟斷執法常態化 重罰阿里後…下一個騰訊？
騰訊大股東賣股 大賺7800倍 20年投報率驚人

騰訊大股東賣股 大賺7800倍 20年投報率驚人
騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00
DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

2021-04-10 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見