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北京多區推動「人臉識別門禁」 拒錄像別想進門

中國新聞組／北京14日電
北京不少社區推行人臉識別門禁系統之前，沒讓業主充分知情，如何保障數據安全亦惹質疑。圖為北京南湖中園二區一幢住宅門口的人臉識別裝置。（取材自新京報）
北京不少社區推行人臉識別門禁系統之前，沒讓業主充分知情，如何保障數據安全亦惹質疑。圖為北京南湖中園二區一幢住宅門口的人臉識別裝置。（取材自新京報）

住在北京的李先生開不了小區的單元門了。因為門上掛著一個「刷臉」設備，而他拒絕錄入自己的人臉信息。「人臉信息與身分證、住址相關聯，系統就會對你進行全面監控，萬一出現洩露，或者被人倒賣，後果很嚴重。」李先生擔憂的說。

新京報報導，北京2017年起推動智慧社區建設，令智能保安系統市場大熱，人臉識別門禁系統正在廣泛進入城市社區。

李先生是北京南湖中園二區的一名業主，從去年5月開始，小區部分單元門啟用人臉識別門禁系統，業主必須採集人臉照片，並提供房產證、身分證、手機號等個人信息——這是業主們打開單元門的唯一方式。

不僅是李先生所在的社區，全中國已有多地社區因強制安裝人臉識別門禁系統，很多小區「默認」所有住戶同意人臉識別，無決策過程，一再引發業主們的爭議。

支持者稱，刷臉門禁更方便，不用擔心忘帶門禁卡，還改善了小區的治安現狀；反對者則認為人臉識別並無充分必要性，隨意採集個人信息程序違法，更加擔心數據信息洩露造成不良後果。

報導指出，人臉識別的爭議帶動了地下黑產業交易，「100元(人民幣，約15.2美元)一套，包含身分證正反面照片、手持身分證照片和點頭、搖頭張嘴視頻」，一些畫質低劣的人臉視頻一套只要幾元。這些外流的個人信息在網上被明碼標價，賣家還聲稱這些驗證視頻可以通過大多數APP平台驗證流程。

清華大學法學院教授勞東燕表示，人臉識別技術不是單純地抓取個人的面部生物信息，它與既有數據庫中的相應數據相比對，能進一步追蹤個人的身分信息、行為方式、社會關係等，而且一旦洩露就是終身洩露。在法律規制不夠完善、保護措施缺乏的情況下，人臉識別進社區雖能帶來一定便捷，但也應該有所節制。

北京南湖中園二區單元門口的人臉識別門禁。（取材自新京報）
北京南湖中園二區單元門口的人臉識別門禁。（取材自新京報）

人臉識別 北京 中國

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