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體檢逾200道關卡… 空軍招飛行員 考生要測腦電波

中國新聞組／北京14日電
考生要配戴「數字檢測儀」，進行腦電波檢測。（取材自西部空天）
考生要配戴「數字檢測儀」，進行腦電波檢測。（取材自西部空天）

明星易烊千璽參演的空軍募兵宣傳片「未來，請你來」中，網民開始關注空軍飛行員招募概況；近日，西部戰區空軍透露，考生要通過逾200個「關卡」考驗，包括測視力、平衡性、飛行特殊能力等，其中一項腦電波測試引起熱議，可說是每名空軍飛行員都是「萬裡挑一」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，近日，西部戰區空軍透露，來自四川、雲南、貴州、重慶等省市的近760名高中生，經歷飛行員近逾200項檢測，測驗中有60位醫學專家、35位心理專家參與遴選。

考生測試飛行特殊能力。（取材自西部空天）
考生測試飛行特殊能力。（取材自西部空天）

測驗中其中一項腦電波檢測，讓考生頭上配戴不停閃光的「數字檢測儀」，主要用於模擬高空閃電的頻率，通過燈光刺激，了解考生相關的身體機能反應，而儀器會將整個檢測過程數字化，並將檢測情況全程記錄保存。

據報導，西部戰區空軍不採用「E字形視力表」，而是採用專門的「C字形環行視力表」，該表分別向八個方向開口，考生須站在五米開外，指示出C字的開口方向。除此之外，考生也要測試平衡性，坐上「轉椅」，考生要根據提示音，頭部左右不停地擺動60度，以模擬飛行員在高空飛行時的感受。

報導稱，考生還要測試飛行特殊能力，在系統模擬的場境下，使用右手操縱桿、左手油門桿，以及腳蹬舵完成指定的任務，讓兩個準星重合。在操作的同時，屏幕上會隨機出現數字序列，考生需要即場計算，推拉左手油門桿確認。

另據中央社報導，自8月1日中共建黨100周年起，明定高中生的軍事訓練課程，在校總計不得少於7天56課時。其中，軍事訓練教學，包括「基本軍事知識」和「基本軍事技能」兩部分。「基本軍事知識」共24課時，其中必訓12課時、選訓12課時；「基本軍事技能共88課時」，其中必訓44課時、選訓44課時。

易烊千璽參演的中國空軍募兵宣傳片「未來，請你來」。(取材自微博)
易烊千璽參演的中國空軍募兵宣傳片「未來，請你來」。(取材自微博)

檢測 中共 YouTube

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