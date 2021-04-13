3分鐘27車違規…廣東高速路成印鈔機？ 62萬人被開單

網友空拍視頻顯示，短短3分鐘內共有27輛車壓線交通違法。（取材自華西都市報）

廣東佛山廣台高速的一處岔道口，日前遭網友舉報因設計不合裡，導致62萬人在此違章，按每次處罰200元（人民幣，下同，約30美元）計算，該路段已取得1.2億元（約1831萬美元）的罰款收入，被網友謔稱為「印鈔機器」。這個議題不僅引來網友熱議，連官媒央視、新華社也發聲批評。

綜合媒體報導，今年2月底，網友袁先生開車在廣台高速43公里200米處壓實線造成違章。他表示，自己開車時，前面有一輛車擋住視線。車開過主幹線後，車道突然由五道變成六道，他完全沒有反應和預判時間，於是車子壓到實線，違章被罰200元、扣3分。

兩天後，袁先生收到罰單。他用手機 打開行車信息發布平台查看罰單具體情況，意外發現「共有62萬4149人在此處違章」的醒目提示。他說，如果此數據準確，按照每次違章罰款200元計算，僅該路段罰款收入就超過1.2億。

他將違章紀錄截圖上傳社交平台，得到眾多網友的支持和轉發。不少網友還曬出自己在同一地點壓線違章的圖片。

另有一名網友發布一段無人機拍攝的視頻顯示，該道口為「Y字形」，銜接岔路口的白色實線長度較短，不少車輛行駛向左邊車道時，容易出現視覺上的誤差，壓到右邊的白色實線，該視頻還顯示，短短3分鐘內共有27輛車壓線交通違法。

佛山市公安 局交警支隊對此回應，該處「電子警察 」2020年3月18日啟用，截4月1日，累計抓拍交通違法行為184373宗。網民反映某APP顯示「共有624149人在該處違章」與實際情況不符，並表示會改善相關設施。