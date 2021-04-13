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結婚第2天 新娘騙6.8萬彩禮跑了 閩男花7年才「離婚」

中國新聞組／北京13日電
中國社會近年屢傳騙婚事件。(取材自微博)
中國社會近年屢傳騙婚事件。(取材自微博)

福建閩侯縣姚男透過媒人牽線與莫女結婚，就在登記結婚的第二天，收了6.8萬元彩禮的新娘竟然一去不返，姚男發覺被騙婚後，為了「離婚」，花了7年時間，在檢察機關幫助下，撤銷了與「莫女」的婚姻登記。

新華每日電訊報導，2013年12月，姚男經過媒人認識了自稱1988年出生的莫女，姚男對她印像不錯，時常陪她逛街、買衣服，不久，姚男有了結婚的打算，此時莫女提出要6.8萬元的彩禮。

「因為自己年紀大了，也著急結婚。」姚男說，家人對此也是認可的，還向親戚家借了7萬元。二人領了結婚證，女方收下全額彩禮現金，還拿了5000元給媒人。

誰知，領了結婚證後不到24小時，新娘就失踪了。「那天，她說要把彩禮匯給家人，讓我帶她到銀行匯款。我填單子時，她說大廳空氣不好要出去透透氣，哪能想到，一轉眼的工夫人就不見了。」姚男說，第二天他趕到派出所，被告知二人結婚證上莫女的頭像，與系統中身分證上的根本不是同一個人。他這才意識到，自己遭遇了騙婚。

調查顯示，莫女在廣西、浙江、山西、福建、安徽共有5次婚姻登記信息。

報導說，「人財兩空」的姚男，只能申請撤銷婚姻登記。沒想到，事情並沒有這麼簡單。

民政局工作人員告訴他，根據當時施行的婚姻法規定，只有受脅迫的婚姻才可以撤銷。但姚男的遭遇，並不屬於法律規定的婚姻無效或者可撤銷的情形。

於是，姚男被這樣一段「婚姻」關係「圍困」了。即使後來有了新的女友，也無法領證結婚。

2017年底，姚男透過律師提起行政訴訟，要求民政局撤銷婚姻登記。然而，因超過5年訴訟期限，姚男沒來得及提起訴訟，他提起的多次民事訴訟均被法院駁回。

2020年，姚男向福州市人民檢察院申請介入行使監督權。經過審查，檢察機關認為該案雖然已經超過行政訴訟起訴期限，但姚男的訴求合法合理，指定閩侯縣人民檢察院辦理。

2020年9月，閩侯縣檢察院舉行公開聽證和專家論證會。與會人員一致認為，該案雖然不屬於法律規定的無效婚姻和可撤銷婚姻，但在認定騙婚事實的基礎上，民政部門應糾正此前的頒證行為。

在檢察機關向縣民政局發出檢察建議後，民政局註銷了姚男和莫女的婚姻登記信息。

閩侯縣檢察院並督促縣公安局進一步對莫女的騙婚行為立案偵查。　

公安

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