男友、紅娘同一人 廣州女遇婚戀詐騙…176萬飛了

廣州天河警方近日破獲一起婚戀詐騙案，一名女子「分飾兩角」分別假扮「男友」、「紅娘」詐騙。圖為青海一場相親活動。 (中新社資料照片)

廣州天河警方近日破獲一起婚戀詐騙 案，一名女子資助「男友」人民幣176萬元（約28.8萬美元），不料「男友」、「紅娘」竟是同一人。目前，「一人分飾兩角」的嫌犯因涉嫌詐騙已被依法刑事拘留。

廣州日報報導，2019年初，廣州的黃女士通過婚戀網路平台認識「紅娘」莊某。莊某嘴甜且在一些言語上體貼入微，深得黃女士信任，兩人成為朋友。2019年12月，莊某告訴黃女士，她已經從婚戀網路公司離職，和其他「紅娘」新開一家婚介機構，可以免費為黃女士提供相親服務。

2020年3月，莊某給黃女士介紹相親對象「陳某」。莊某稱「陳某」是其老鄉，兩人從小認識，關係非常好。黃女士看過莊某手機中「陳某」的照片，年輕帥氣，氣宇不凡。而且「陳某」自己創立一家生物科技公司，是黃女士理想中的相親對象。

報導稱，黃女士和「陳某」互加微信 ，兩人在微信中談工作，聊理想，越聊越投機，很快確定戀愛關係。但當黃女士提出見面時，「陳某」總是以各種理由推拖，不是「今天有些不舒服」，就是「明天出差開會」等。

2020年10月，「陳某」告訴黃女士其去國外商談某工程項目，幾天後，「陳某」向黃女士訴苦，這次工程項目未能談妥，主要是因為父母強行撤銷對其公司的投資 。報導指出，「陳某」稱父母堅決反對他們交往，為逼「陳某」與黃女士斷絕關係，拒絕對「陳某」提供任何幫助。「陳某」說，不管遇到什麼困難，他都不會離開她。黃女士提出要轉帳幫助「陳某」，但「陳某」拒絕說：「男人娶媳婦不是為了錢，那是過一輩子的人。」

莊某自稱與「陳某」是多年好朋友，於是黃女士將錢轉帳給莊某，將錢轉給「陳某」。2020年10月至2021年2月期間，黃女士共向莊某轉帳約176萬元。

黃女士在一次與朋友聊天時，說到這件事，朋友提醒她可能受騙。黃女士再提出與「陳某」見面，並讓「陳某」歸還通過莊某轉帳的錢。但「陳某」和莊某均以各種理由搪塞，絕口不提還錢的事情。黃女士意識到自己可能被騙，遂向警方報警，才戳破莊某的謊言。