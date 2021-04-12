我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國巴黎一間醫院前發生槍擊 已知1死1傷

哈利王子返抵英國 參加祖父菲立普親王葬禮

女子洗澡滑倒 凳腿插進肛門

中國新聞組／上海12日電
由於凳子腿直插女子肛門，受傷部位在下體位，為了仔細摸清受傷情況，醫師跪在地上檢查傷口。（取材自紫牛新聞）
由於凳子腿直插女子肛門，受傷部位在下體位，為了仔細摸清受傷情況，醫師跪在地上檢查傷口。（取材自紫牛新聞）

江蘇無錫一名年輕女子在家裡洗澡不慎滑倒，一屁股坐在翻倒的小板凳上，凳子的一條腿直接插進肛門，家人情急拔出凳腿，頓時「血流成河」，趕緊送到醫院，醫師為她緊急動手術。目前，少女術後逐漸康復，已可獨立行走。

揚子晚報報導，少女當時在家中發生意外，整個下半身都浸濕在血泊中，神志不清。救護車輾轉多家醫院，三個多小時後她被送到無錫市中醫醫院。由於出血過多，患者已處於休克狀態，急診科醫護給予吸氧、心電監護，一袋袋液體和血漿輸入少女體內，生命體徵才初步穩定下來。

由於傷情複雜，醫院啟動多學科救治，由外科、婦科、肛腸科等人員聯合搶救。由於凳腿直插肛門，受傷部位在下體位，為了仔細摸清受傷情況，外科醫師跪在地上檢查傷口。

由於是急診腸鏡，患者無法提前做好腸道準備，腸腔內充滿大量糞便及血凝塊，視野極度不清。同時為了避免糞便通過損傷腸管逆流腹腔引起感染，醫生只能採用無充氣檢查，這大大增加檢查難度。好不容易確認了損傷情況：失血性休克、肛門撕裂傷、直腸前壁破裂、陰道後壁破裂。

為了確保手術順利進行，普外科、婦科、肛腸科醫師輪番上陣，在進行肛門縫合時，醫師的身體近乎半懸在空中，頭頸部始終處於仰視狀態，這一個動作保持近半個小時。經過三個小時，手術才總算完成。

躺在病床上的小張（化名）經過術後幾日的治療已能獨立行走。（取材自紫牛新聞）
躺在病床上的小張（化名）經過術後幾日的治療已能獨立行走。（取材自紫牛新聞）

上一則

王岐山密友董宏被開除黨籍 立案調查

下一則

10年財務造假 樂視網和賈躍亭被罰逾7319萬美元

延伸閱讀

15歲少女減重 一年吞掉整條厚棉被

15歲少女減重 一年吞掉整條厚棉被
瑞典環保少女不滿疫苗分配不公 將缺席氣候峰會

瑞典環保少女不滿疫苗分配不公 將缺席氣候峰會
新州50歲「明星」警佐 遭控長期性侵少女

新州50歲「明星」警佐 遭控長期性侵少女
紐約班森賀亞裔過半公校教師 性侵14歲少女被逮捕

紐約班森賀亞裔過半公校教師 性侵14歲少女被逮捕

熱門新聞

温州一家星巴克疑似出现不雅视频，警方已介入 。（視頻截圖）

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

2021-04-10 13:00
醫務人員在做染色體檢查。(新華社資料照片)

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

2021-04-06 10:00
「反壟斷」開鍘阿里吃182億元罰單。(取材自微博)

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

2021-04-09 21:36
中共故總書記趙紫陽，「六四事件」後，在軟禁中度過了生命中最後的16年，於2005年逝世。並於2019年10月18日下葬。（Getty Images）

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

2021-04-04 11:08
中國疾病預防控制中心主任高福。(取材自疾病預防控制中心)

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

2021-04-11 07:48
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

2021-04-10 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭
羅蘭岡凌晨街頭槍案一男斃命 白色寶馬i8駕駛室有彈孔

羅蘭岡凌晨街頭槍案一男斃命 白色寶馬i8駕駛室有彈孔
加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪
亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入

亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入
國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台