女子洗澡滑倒 凳腿插進肛門

由於凳子腿直插女子肛門，受傷部位在下體位，為了仔細摸清受傷情況，醫師跪在地上檢查傷口。（取材自紫牛新聞）

江蘇無錫一名年輕女子在家裡洗澡不慎滑倒，一屁股坐在翻倒的小板凳上，凳子的一條腿直接插進肛門，家人情急拔出凳腿，頓時「血流成河」，趕緊送到醫院，醫師為她緊急動手術。目前，少女術後逐漸康復，已可獨立行走。

揚子晚報報導，少女當時在家中發生意外，整個下半身都浸濕在血泊中，神志不清。救護車輾轉多家醫院，三個多小時後她被送到無錫市中醫醫院。由於出血過多，患者已處於休克狀態，急診科醫護給予吸氧、心電監護，一袋袋液體和血漿輸入少女體內，生命體徵才初步穩定下來。

由於傷情複雜，醫院啟動多學科救治，由外科、婦科、肛腸科等人員聯合搶救。由於凳腿直插肛門，受傷部位在下體位，為了仔細摸清受傷情況，外科醫師跪在地上檢查傷口。

由於是急診腸鏡，患者無法提前做好腸道準備，腸腔內充滿大量糞便及血凝塊，視野極度不清。同時為了避免糞便通過損傷腸管逆流腹腔引起感染，醫生只能採用無充氣檢查，這大大增加檢查難度。好不容易確認了損傷情況：失血性休克、肛門撕裂傷、直腸前壁破裂、陰道後壁破裂。

為了確保手術順利進行，普外科、婦科、肛腸科醫師輪番上陣，在進行肛門縫合時，醫師的身體近乎半懸在空中，頭頸部始終處於仰視狀態，這一個動作保持近半個小時。經過三個小時，手術才總算完成。