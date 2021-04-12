成精了？5條金項鍊遭竊 小偷竟是老鼠…還藏在這種地方

民警反覆查看監控後，發現偷金器的「賊」竟然是一隻大老鼠。（取材自浙江在線）

浙江諸暨有一座倉庫裡五條金項鍊不見了，業主急忙報警。警方調查發現，倉庫沒有明顯的侵入跡象，透過監控才發現小偷居然不是人，而是一隻老鼠，牠把金項鍊叼到一個隱蔽的角落裡。看到這麼聰明又大膽的老鼠小偷，網友說：「原來老鼠也愛美？」

民警反覆查看監控後，發現偷金器的「賊」竟然是一隻大老鼠。（取材自浙江在線）

浙江在線報導，暨陽的占女士日前報案，稱她倉庫裡五條價值5000多元（人民幣，下同，約762美元）的金項鍊不翼而飛。警方迅速展開偵查，但發現店裡的門鎖沒有被破壞，店內也沒有被翻動過的痕跡，排查了倉庫周邊的路面視頻畫面也沒有可疑，他們不禁想這個小偷的本事也未免太神通廣大。

占女士說，倉庫裡值錢的東西很多，可是偏偏只丟失了幾條項鍊。民警將調查重點放在店內的監控上，在反覆查看監控後，終於成功找到了偷金鍊的「賊」——竟然是一隻大老鼠。

視頻中，老鼠將金項鍊藏在倉庫一個不起眼的角落夾縫裡，占女士找到金項鍊時，除包裝袋被老鼠咬壞之外，項鍊本身沒有造成影響。更讓占女士意想不到的是，夾縫中不僅找到了五條金項鍊，還發現了另外十多條項鍊。

項鍊失而復得，占女士哭笑不得，「沒想到老鼠都成精了，不僅偷吃的，還偷金項鍊」。

看到這麼聰明的老鼠，有網友說，「店主應該養起來放櫥窗裡做廣告，慕名而來的顧客肯定成倍增加」、「這老鼠有想法啊，這是準備搬家，準備到另一個地方換糧食用啊」、「應把這隻老鼠當成傳家鼠，保證今天家中金飾都不會被外人偷走」。