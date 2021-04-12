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河南1中學辦集體砸手機 學生自己「行刑」

中國新聞組／北京12日電
學生們依次走上升旗台，拿起小錘子砸向放在桌上的手機。（視頻截圖）
學生們依次走上升旗台，拿起小錘子砸向放在桌上的手機。（視頻截圖）

河南信陽一中學校園內，近日組織學生集體砸手機的話題，登上微博熱搜榜，引發討論。網上流傳的影片顯示，有學生走上升旗台，拿起小錘子砸向放在桌上的手機，台下還有大批師生圍觀過程。

來源：YouTube

綜合瀟湘晨報等媒體報導，該校校長回應稱，就砸了兩個學生的手機，是配合家長要求。他還表示，快中考了，有家長管不住自己的孩子玩手機，孩子回家就玩。家長為了教育孩子，還寫了承諾書（讓學校砸手機），學生也贊成。

報導指出，其實校園內砸手機並非第一次發生，對這樣的事情，網友們意見也不一，贊成的表示：「中考特殊時期，可以理解」、「非常之手段才有非常之效果」。

也有不認同的網友說：「不從本質解決問題」、「手機有什麼錯？錯的是有些人沒有引導孩子正確使用手機吧？」、「這種事情管是管不住的。即使把手機砸了，只要他想玩，你怎麼知道他沒有別的辦法？而且砸手機造成了經濟浪費。」、「強迫破壞私人財產，學校教的就是這個？教育者的素質啊。」、「形式主義，過於極端。」、

還有人調侃： 「建議領導先把自己的手機砸了，做好表率嘛。」、「看看哪家的手機最結實。」、「不會有人覺得如果沒有手機，所有人都能考第一吧。」

值得注意的是，今年早些時候，中國教育部印發「關於加強中小學生手機管理工作的通知」，通知中提到，中小學生原則上不得將個人手機帶入校園。確有需求的，須經家長同意、書面提出申請，進校後應將手機由學校統一保管，禁止帶入課堂。

手機 教育部 中國

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