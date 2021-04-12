黑龍江扶貧辦領導涉性騷 遭下屬拖把狂打

片中一名女子用蘸水的拖把狂抽男領導的臉部和頭部，對方求饒稱「我錯了」，「能不能饒了我」。（視頻截圖）

黑龍江綏化一女子稱遭扶貧辦領導性騷 擾的視頻引發關注。網傳視頻顯示，女子先用水潑男子，又用拖把拍打其臉部和頭部，痛罵男子發了三次騷擾信息，男子沒有反抗，求饒稱「我錯了，沒想那麼多，就是開玩笑，能不能饒了我。」事後，男方遭撤職，女方因精神病免處罰。

綜合媒體報導，事緣該名男領導用微信 騷擾女性下屬，女子在被騷擾後就已報警。

影片顯示，女子先是指著男領導大叫：「給我發這麼多次騷擾訊息，我忍你一次兩次，自己心裡一點數都沒有嗎？」她又表示，這名男領導給其他女同事亦發送過騷擾訊息，但對方一直忍著他。

隨後，她朝男領導潑了一盆水，並拿蘸水的拖把抽打其臉部、頭部。女子還用男子辦公桌上的物品砸向他，並現場報警。

片中一名女子用蘸水的拖把狂抽男領導的臉部和頭部，對方求饒稱「我錯了」，「能不能饒了我」。（視頻截圖）

據報導，事件在網上引發熱議，有人讚賞女子「戰鬥力強」，也有人覺得打人做法過分，最後反而可能要付出代價：

「幹的漂亮！希望每個女孩都有反抗的勇氣或底氣」、「騷擾犯活該被打，打的輕。」也有人說：「這女的太過頭了吧，應該賠錢。」

當地回應稱，經查，視頻中所涉當事人為北林區扶貧辦副主任王某輝和工作人員周某瑩，王某輝存在違反生活紀律問題，給予撤銷黨內職務、政務撤職處分。周某瑩存在毆打他人行為，違反「治安管理處罰法」，因其患有精神類疾病免於行政處罰。