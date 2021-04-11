溫州貨車躲查緝 竟偷偷在執法車上裝GPS

執法車底盤處被裝上的GPS跟蹤器。（取材自溫州都市報）

浙江溫州甌海區近日傳出執法車被安裝了兩部GPS定位器，原來是超限貨車為了躲避查緝安裝到警方的車子上。目前，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

經查，朱某某、盧某某等人交代為逃避運管部門執法，將兩部GPS定位器安裝於運管執法車上以獲取執法活動信息，並告知相關駕駛員逃避檢查的犯罪事實。

溫州都市報報導，今年3月20日-6月27日，溫州市治超辦在全市開展超限超載車輛百日專項整治行動。公運執法二隊四中隊中隊長劉曉航表示，「執法行動開展以來，我們發現路面上超限運輸渣土、沙石的貨車明顯減少了，甚至接連幾天一輛車都碰不到。」

據報導，4月1日一早，為確保不被可疑人員盯梢，執法車先從多條狹小的巷弄中穿行，而後從一條偏僻的小路進入大路，「這次肯定沒有人能跟住執法車了，但轉了一圈之後，我們還是一無所獲」。

臨近中午時分，執法車開至溫瞿公路梅嶼村段時，意外遇到兩輛超限貨車。在檢查過程中，貨車上的一個對講機突然傳出一個男子的聲音，這句話讓在場的執法人員吃了一驚。 「你怎麼會被查到的！不是叫你躲開了嗎？」聽到這句話後，劉曉航意識到執法車的行蹤完全在對方的掌控之中，車子可能被人動了手腳。

當天中午，執法人員將車開到修理廠檢查。車輛抬升後，底盤上赫然露出兩個菸盒大小的黑色方塊體，「我們查看後，發現是兩組不同型號的GPS跟蹤器，通過磁鐵吸附在車底，可能是不同的人安裝的」。