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遭女師壓倒強吻 廣州2歲男童臉頰留下牙印

中國新聞組／廣州11日電
男童臉上的吻痕和牙齒咬痕，並有明顯的瘀青。（視頻截圖）
男童臉上的吻痕和牙齒咬痕，並有明顯的瘀青。（視頻截圖）

廣州一名家長表示，兩歲的兒子在保育園午睡的時候，竟遭女老師強吻，還壓倒捂眼，疑似被猥褻，小朋友的臉更因此出現吻痕。

廣東廣播電視台報導，男童媽媽陳女士說，4月2日下午5點多，她接到兒子保育園老師的電話，說小朋友在午休時，被另外一個男孩子咬了。當晚，陳女士下班回到家，發現兒子的左臉上果然有明顯的瘀痕。

陳女士說，當時的臉有半邊是腫的，能看到很清楚的牙印。她提出要看監控視頻，但未得到園方回應。隨後，那位女老師主動打電話來說要跟陳女士見面。陳女士說，老師說「對不起，我撒謊了，不是小孩咬的，是我親出來的」，她也一直強調只是親了一口。

一直到4月6日，陳女士才看到事發時的監控視頻。視頻顯示，事發當日中午12時40分左右，兩名女老師在課室內帶小朋友睡覺。涉事的吳老師原本睡在另一個小朋友旁邊，後來去到陳女士兒子身邊將他抱起。

視頻顯示，吳老師左邊親右邊親，她的手撐在墊子上，但上半身的重量壓在孩子身上，用手去捂孩子的臉。

據報導，當日與吳老師一起當班的陳老師表示，吳老師當時確實有親小朋友。園方還說，其實吳老師在哄小朋友睡覺過程中，出於對男孩的喜愛，才親吻他的臉部，由於用力不當導致了印痕。吳老師因為擔心被開除，所以才對家長說謊，也沒第一時間向園方匯報實情。

對於吳老師用身體壓住小朋友又捂著眼的行為，園方表示，這是行業內普遍使用的哄睡方法，但吳老師操作也不規範。園方再次向小朋友和家長道歉。

據了解，涉事的老師是學前教育專業的學生，去年6月開始到該保育園進行托育專業頂崗實習。目前，該老師實習期已經終止，由園方負責後續跟進處理這件事。

報導稱，陳女士看完視頻後，向當地的番禺南村派出所報了警。針對該事件，廣州番禺警方作出回應，經查涉事老師吳某的行為並未構成猥褻，因此不予立案。

男童家長指控，視頻中，女老師上半身的重量壓在她孩子身上，用手去捂她孩子的臉，左邊...
男童家長指控，視頻中，女老師上半身的重量壓在她孩子身上，用手去捂她孩子的臉，左邊親右邊親；她的手撐在墊子上，一隻腳還翹了起來。（視頻截圖）

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