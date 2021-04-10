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百人圍毆、剁手打腦釘… 緬北高薪招工 中青年落地獄

中國新聞組／北京10日電
從緬北逃回中國的青年，展示他身上被打的傷。(取材自中國警察網)
從緬北逃回中國的青年，展示他身上被打的傷。(取材自中國警察網)

「不要去緬北、不要去緬北！」被5萬元月薪誘騙到緬北從事電信詐騙的小兵，歷經90天的關押終於逃回到中國。他親眼見到逃跑沒成功的人，手指頭被砍掉，後腦被螺絲刀打進去2公分。回到中國的他表示寧願接受公安機關的處罰，也絕不想待在緬北，「在那裡，人命不值錢」。

中國警察網報導，初中畢業的小兵今年21歲，他在一家工廠務工每月掙4000元(610美元)。2020年8月底，他無意看到一則緬北招聘信息，月薪5萬(7631美元)、包機票食宿讓他心動不已。抱著發財夢的小兵瞞著家人，滿懷嚮往地踏上緬北的征途。

到了緬北後，看見拿著槍的保安、封閉式的大鐵門，小兵才發現，他是被騙來做專騙中國人的電信網路詐騙。他被逼著交出手機、銀行卡。「來緬北的路上，我們被要求辦多張銀行卡，全部都要上交，不交就有人拿槍頂著你的頭，拿刀架在你脖子上。」小兵此時徹底明白了，自己完完全全被騙了！

在緬北的時候，他和其他一起工作的夥伴一樣，毫無人身自由，一直被關在大鐵門裡，不聽話就挨打。他說，「我也捱過幾次打，被打到住院，公司500多人一起圍毆我，打到我絲毫沒有知覺。」

在那裡的每一天，小兵都在謀畫如何逃離。在2020年12月，待了近90天的小兵歷經千辛萬苦從地獄般的緬北成功逃了出來。

「我在一座深山跑了整整一夜，不敢停下，如果被抓回去，後果真的是你想像不到的慘；我親眼看過逃跑沒成功的人，手指被砍了兩個，後腦被人用螺絲刀打進去2公分，鮮血直流，比電影中的可怕百倍！」逃出來後，小兵尋求幫助，平安回到中國。

與小兵一起去的緬北的阿平，在2020年9月中旬，主動提出要離開。由於阿平聽話、老實、膽小，詐騙分子同意他的請求，讓阿平老家出6萬元將他「贖」回去。

阿平回來以後，他說：「這輩子我都不再相信什麼一夜暴富！網上假信息大多了！天上不會掉餡餅！還有，緬北，真的不要去！在那裡，性命真的不值一提！」

中國 詐騙 警察

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