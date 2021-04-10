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快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

中國新聞組／北京10日電
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）
被燒毀的麵包車。（取材自FM93交通之聲）

上海浦東警方近日披露一起離奇案件。滿載高價快遞的麵包車突然起火，財物損失高達700餘萬元人民幣(約106萬美元)，警方調查發現，這場「車輛自燃」的始作俑者竟是車主為了騙錢盈利，自己燒了車。

FM93交通之聲報導，事發在3月22日一早，浦東張江軌交13號線學林路站南側工地旁的一輛麵包車燃起熊熊烈火。浦東公安分局孫橋派出所接報火警後，很快撲滅火勢，並無人員傷亡。

車主居某某獲悉後立即趕到，他聲稱自己當日早上7時將車停放在此處後便離開了。據他所說，這輛車平時都是他負責某電商平台配送的朋友梅某某使用的。

但警方注意到，居某某完全不傷心，反而是不斷強調車輛起火原因是自燃，與自己毫無關係。

在現場車輛的殘骸中，警方發現大量的快遞包裹，不過這些包裹竟然都有人為拆解的痕跡，而損失的快遞總價值高達700餘萬元。未被燒毀的快遞盒有拆解痕跡，盒內物品卻不翼而飛。

據了解，梅某某是在快遞員居某某的介紹下進入電商平台工作。而事發前的雙休日，也是居某某和梅某某一起配送，一些因為地址和聯繫電話錯誤、無法配送的快遞都留在那輛被燒毀的麵包車裡，由居某某開走。

警方發現，此次燒毀的訂單居然都是居某某本人下單的！並且故意使用虛假的地址和電話導致配送無法達成。原來，居某某2019年就利用某電商配送員的職務之便，通過虛假的下單騙取三部手機，當時他並未被起訴，僅被處以行政處罰。沒想到他又故技重施。

居某某終於承認，他將自己下單的那些無法配送的快遞拆開，取出裡面的貨物據為己有，之後又故意造成車內電線短路引燃車輛造成火災假象。為了讓車輛充分燃燒，居某某還事先訂購了大量酒精、紙巾等易燃品。

警方表示，事後找到被其藏匿的18隻各類名牌手表、92組各類名牌耳機、1部數碼相機、22件各類名牌衣褲、766張各類儲蓄消費卡。

目前，犯罪嫌疑人居某某因涉嫌詐騙罪已被刑事拘留，案件正在進一步調查中。

未被燒毀的快遞盒有拆解痕跡，盒內物品卻不翼而飛。（取材自FM93交通之聲）
未被燒毀的快遞盒有拆解痕跡，盒內物品卻不翼而飛。（取材自FM93交通之聲）

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