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涉洩題… 中國人民大學法律碩士招生考試複試 22人0分

中國新聞組／北京10日電
中國人民大學是一所以人文社會科學為主的綜合性大學，法學院是主要學院之一。（取材自中國人民大學官網）
中國人民大學是一所以人文社會科學為主的綜合性大學，法學院是主要學院之一。（取材自中國人民大學官網）

中國人民大學法學院7日在官網公示2021年法律碩士招生考試複試成績，其中，全日制法律（非法學）涉外律師項目、全日制法律（非法學）普通方向、全日制法律（法學），有數十名考生的「複試專業課和綜合素質面試」成績為「0分」。其中，包括3名初試成績過400分，2名415分並列第一的最高分考生。據傳涉及洩題行為，迅速引發網友熱議。

央視新聞引述「法碩聯盟論壇考研」公眾號稱，多名被判0分的考生係涉嫌「洩題」。

同考場考生爆料稱，在2021年人大法碩複試當天，複試時間較早的考生在考研交流群內分享了自己的複試題目，而此時複試仍在進行中。隨後，群內其他考生截圖將分享了題目的考生舉報。

據報導，其實考生考前就已簽署保密協議，保證複試過程不錄音錄像，不保存和傳播複試有關內容，考後不得向他人透露招生考試內容。如不遵守相關紀律，將被記錄到誠信檔案，或面臨三年禁考。

另據北京青年報報導，中國人民大學法學院發出聲明稱，部分參加中國人民大學法學院法律（非法學）碩士專業學位研究生複試的考生因違反考場規則和考試紀律受到處理，「3月31日下午，有郵件反映參加我院法律（非法學）碩士專業學位研究生複試的部分考生，於該專業複試正在進行、尚未結束期間，在考生自發建立的微信群『「21人大非法本法碩統分群』中透露複試內容」，經調查，有22名複試考生確實存在實質性透露複試內容等違紀行為。

該聲明稱，經學校研究決定，取消該22名考生一志願複試相應科目考試成績，給予計0分的處理。

對此，引發網友熱議。一種觀點認為，這些考生本就是「法學研究生考試者」，卻「知法犯法」，理應受到嚴肅處理；另一種觀點認為對這麼多優秀考生的處理「過於嚴重」，畢竟這麼多年的考試準備也不容易。

根據公示名單，全日制法律（非法學）涉外律師項目、全日制法律（非法學）普通方向、全...
根據公示名單，全日制法律（非法學）涉外律師項目、全日制法律（非法學）普通方向、全日制法律（法學）有數十名考生的複試成績為0分。（取材自央視）

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