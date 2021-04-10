誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

DNA親子鑑定師戴維。（取材自正觀新聞）

近幾十年，透過DNA 鑑定確認親子 關係已不少見，甚至在戲劇中也常常出現。不過日前有一家DNA檢測 機構表示，「上海90後成為親子鑑定主力軍，平均每四個孩子就有一個不是親生」，在網上引起熱議。正觀新聞記者為此致電上海多家親子鑑定機構，均未證實該說法。

正觀新聞報導，一家名為「核子基因DNA檢測」的機構日前發表上述言論，掀起熱議。從業12年的DNA親子鑑定師戴維說，隨著適婚年齡的到來，近年來90後客戶確實在不斷增加，而且客戶大多選擇做「隱私親子鑑定」。

隱私親子鑑定，可以由被鑑定人自己提供口腔試子、血痕、血液、帶毛囊的毛髮等，也可以使用精斑、精液等特殊樣本，或者指甲、喝過水的紙杯、牙刷、吸管等都可以作為檢測樣本提供。

戴維工作的DNA鑑定機構。（取材自正觀新聞）

「來我們機構做產後親子鑑定的，多是男士。」戴維舉了個例子：「曾經接待過一位30出頭的男客戶，在發現一些蛛絲馬跡後，帶來檢材鑑定，結果兩個孩子都非親生。他當時直接推開窗想要跳樓，未果後又試圖撞牆自殺。原來貌美的妻子並不愛他，但懷孕後得到公公獎勵的200萬（人民幣，約30.4萬美元），於是夥同前男友再次懷孕騙款。這位男客戶在持久的懷疑和刺激下患上突發性精神病，難以治癒。」

「當然也有一些誤會的例子。有個客戶總疑心孩子長得像妻子前男友，一家三口來鑑定過後，確為自己親生。雖然結果不錯，但妻子因丈夫不信任而心懷怨言，可能無法回到先前的默契狀態。」

從業12年，戴維接手的近2萬個委託中，「非親生」的概率在26%到28%之間，包括亂倫、私生活混亂等原因五花八門。戴維笑稱自己現在很少看電視劇，因為生活遠比電視劇要狗血的多。