官霸再現？河北局長推倒副局長 害他心臟病發

正在住院的王松林。（取材自縱相新聞）

「官霸再現？」河南市委書記掌摑秘書長被舉報後，河北石家莊市商務局也發生局長打傷副局長事件。副局長王松林向局長常志卷匯報工作時，與其發生衝突被推倒在地，導致舊疾復發送醫治療。常志卷稱自己並沒有打王松林，結果以紀委調查結論為準。

縱相新聞報導，王松林的妻子吳平芝實名舉報常志卷。她稱4月1日上午，王松林在常志卷辦公室向其匯報工作，二人發生衝突。王松林表示不接受免職，常志卷將文件捲起來，指著王松林的頭，並要他「滾蛋」。王松林不肯，就被推倒在地。隨後，常志卷喊人把王松林抬出辦公室。

事後王松林報警，他稱常志卷經常罵大街一樣罵他，他都有證據，但沒想到這次竟然出手打人，「做筆錄越說越生氣，高血壓 就犯了」。

據多份石家莊市人民醫院超聲檢查報告單，王松林患有冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 。報告單顯示檢查日期分別為4月2日和4月3日。

吳平芝表示，自己就想要局長一個道歉，然而直到現在常志卷仍未道歉。目前，王松林還在石家莊市人民醫院接受治療。

對此，常志卷表示自己並沒有打王松林，「現在紀委已經在調查這個事，以市紀委調查結論為準，我也不便多說」。

據石家莊商務局官網信息，王松林1964年12月出生，長期在商務局任職。2010年5月其任市商務局副調研員，2013年1月任市商務局副局長、黨組成員。

局長常志卷1968年10月出生， 2000年8月以來歷任無極縣副縣長，市公安 局指揮部政委，市政府副秘書長，裕華區委副書記、區長，2017年2月任市商務局局長、黨組書記兼中國國際貿易促進委員會石家莊市支會會長。

之前也曾發生過官員妻子舉報上級領導毆打丈夫一事。濟源市政府秘書長翟偉棟的妻子尚小娟實名舉報河南濟源市委書記張戰偉，讓這一個巴掌打掉了張戰偉的「烏紗帽」。