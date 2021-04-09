智障男遭灌醉後殺害 頂替富人遺體火化案 嫌犯被判死緩

廣東汕尾市發生「調包屍體」火化案，嫌犯黃姓男子「受雇」替不想火化的「雇主」家人找「替死鬼」，竟在路邊誘騙智障男子上車，再把其灌醉，將其裝入事先準備的棺木中殺害，再與「雇主」家人的棺木調包，直接把「替死鬼」火化。一審判決黃男犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，黃男不服上訴遭駁回。

澎湃新聞報導，2017年2月19日，陸豐市寧海社區某居民去世，臨終前交代家人死後要土葬，不要火化。於是家人找上黃男設法逃避火化。同年3月1日13時許，黃男駕車經過陸豐市發現一名林姓弱智男子獨自一人在垃圾桶旁撿拾垃圾，於是決定將林男當成「替死鬼」。

黃男隨後將林男誘騙上車灌醉，裝入事先準備的棺木中殺害。次日，黃男與同謀溫男到「雇主」家中，收取人民幣10.7萬元，黃男分得9萬元，並約定出殯當日調包棺木的具體時間、地點。同年3月3日中午，「雇主」家人出殯，黃男成功將棺木調包，林男被送去火化。

黃男律師辯稱，黃男與林男素不相識，沒有矛盾和糾紛，沒有殺人的故意和動機，買酒但並沒有強迫被害人喝酒的加害行為，被害人是喝酒後突發疾病死亡，是過失犯罪，不構成故意殺人罪，應當構成過失致人死亡罪和故意毀壞屍體罪。證人證言是虛假的，黃男的供述是在逼供、誘供的情況下作出的，不能作為證據使用。黃男歸案後如實供述犯罪事實，悔罪態度深刻。已主動賠償被害人家屬損失7萬元，並獲得被害人家屬諒解，請求從輕處罰。

法院認為，黃男故意非法剝奪他人生命，致人死亡，其行為已經構成故意殺人罪。黃男以出售屍體牟利為目的，故意殺害弱勢群體，犯罪性質惡劣，罪行極其嚴重，社會危害性大，論罪應該判處死刑。鑑於黃男與被害人林某親屬達成了民事和解並積極履行了賠償義務，對黃男判處死刑，可不立即執行。