15歲兒QQ群買變性藥 母：崩潰了

「藥娘」常使用的各種激素。此為示意圖，與新聞無關。（取材自知乎）

浙江溫州的劉女士發現15歲的兒子小志（化名）怪怪的，她在小志房間發現變性藥、女性內衣，甚至還發現兒子想去外省援交，換取變性費用，而這一切與一個「藥娘QQ群」有關。劉女士氣憤兒子變成了某人的斂財工具，「我已經絕望到崩潰，兒子如果能救最好，如果救不了，就想救救其他孩子。」

溫州晚報報導，劉女士表示，前年，她發現兒子私藏了不少女性內衣，考慮到青春期少年好奇心比較重，沒有太在意。沒想到，最近發現小志在自行注射不明藥物，才知道他想做女人，正悄悄實施「變性計畫」。

劉女士說，作為母親，她願意尊重兒子的選擇，可像這種自己買藥、自己打針的「變性方式」，她不可能同意。

她發現兒子的這些變性藥，來自一個「藥娘QQ群」，劉女士說，這個群裡會分享一些挑戰生理與倫理的教程，甚至教孩子怎樣欺騙父母和醫生。

在這個群裡一些年齡較小的「藥娘」，由於沒有經濟來源，會想盡一切辦法賺錢，比如通過角色扮演，售賣自己大尺度照片和視頻，甚至援交來賺取藥品的費用。中間人還會在QQ群裡介紹客戶，然後按比例收取介紹費。

據調查，成員大部分是十幾歲的男性，他們大多夢想變成女人，普遍認為自己不被世人所理解，所以紛紛聚在群裡「抱團取暖」。

這個群裡通常買賣的變性藥三類，分別是抗雄激素藥物、雌激素及孕激素。其中，來自泰國 的藥物因性價比較高，頗受「藥娘」歡迎。這些藥物通常是處方藥，「藥娘」得從群內的熟人或一些私售藥品的藥商處購買。

至於線下的錢色交易，一次少則400元（人民幣，下同，約61美元），多則2000元（約305美元）不等，介紹人則收取50到200元不等的介紹費。

目前，劉女士已向溫州警方報案，公安 部門已受理此事。