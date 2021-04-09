普洱成搖錢樹…西雙版納農戶放火剝皮 毀林種茶

雲南西雙版納猛海縣布朗山鄉出現了毀林種茶的現象。（取材自央視網）

普洱茶遭爆炒，以祕境美景聞名的西雙版納，被曝遭大規模毀林種茶，茶樹成了搖錢樹。

西雙版納有知名的普洱茶「老班章」，古樹茶尤其有名，是村民眼中的搖錢樹。網報導，普洱茶價格逐年升高，雲南西雙版納猛海縣布朗山鄉出現了毀林種茶的現象。上海熱線報導，農戶為了種茶，採取了更為隱蔽的方式：放火燒樹。除了放火燒樹，還有一種更隱蔽的毀林方式就是圍剝樹皮。

西雙版納有知名的普洱茶「老班章」，古樹茶尤其有名。（取材自央視網）

布朗山鄉猛昂村有處石場，近百畝林木就遭到了「圍剝樹皮」的圍剝破壞。由於新栽的小茶樹比較脆弱，旁邊的大樹會遮擋小茶樹的陽光和水分吸收，所以只有除掉這些大樹，小茶樹才能成活。於是農戶把根部的樹皮剝掉，這樣樹木根部的營養無法向上傳輸，過幾年，這些樹就漸漸枯萎死去，茶樹自然成活壯大。

雲南西雙版納猛海縣布朗山鄉出現了毀林種茶的現象。農戶為了種茶，採取了更為隱蔽的方式：放火燒樹。除了放火燒樹，還有一種更隱蔽的毀林方式就是圍剝樹皮。（取材自央視網）

圍剝樹皮的方式，讓樹木慢慢枯死，這種行為短時間內不容易被發現。雖然是人為破壞的，但表面上看起來像是樹木的自然死亡，達到掩人耳目、逃避法律制裁的目的。

西雙版納為了增加樹茶產量，不惜砍樹種茶，林地遭到嚴重毀壞。打臉習近平 「綠水青山就是金山銀山」口號。

因此，猛海縣公安 局森林員警大隊加大了監管力度，利用衛星遙控檢查林地的動態變化比對樹木是否少了，是否發生違法行為。

警方發現，在雲南西雙版納，毀林種茶現象並非個案。因此去年起針對破壞生態的亂象啟動專項整治行動，西雙版納是重點整治地區。