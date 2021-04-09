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北斗記錄儀是什麼？司機跑一趟賺2千 掉線最高罰5千

中國新聞組／北京9日電
記錄司機狀況的北斗記錄儀。(取材自三言財經)
記錄司機狀況的北斗記錄儀。(取材自三言財經)

河北滄州的貨車司機金德強因北斗設備掉線，遭執法人員扣押車輛，並處罰款2000元，服用農藥自殺。他的朋友表示：金德強平時性格開朗，待人和善，「他就是突然鑽牛角尖，他認為北斗掉線就不是他的責任，氣不過。」

紅星新聞報導指出，死者朋友劉師傅是鄰村的一名貨車司機，他表示，金德強的貨車買了三年多，當時是分期購買，剛還清債務。

「他在年前幹活做到1月份，開年到現在都沒什麼活，才剛拉上兩三趟就出了這事……他一趟下來也就賺一兩千，罰款得自己掏腰包，這相當於白幹了。」

在劉師傅看來，北斗掉線「不會是人為的」。購買貨車後就會安裝北斗，每年驗完車後還要給北斗續費，一年600元，「他們會給你查一下看定不定得上位，定不上位就給你及時處理了，設備是不容易出毛病的，天線可能會出現問題。」

劉師傅坦言，他們平時會格外留意「北斗掉線」的情況。「在貨車司機的群裡經常會討論各種違規被罰款的事，我們特別在意這個東西，見面也聊，不見面在微信上也聊，前些年可能會有關掉北斗的情況，這兩年嚴了，你掉線了就打不出單子，你打不出單子交警要罰你的，這多得不償失。」

很多司機並不能在掉線時被提醒。有司機稱大部分司機都因掉線被罰過錢。一旦掉線被查到最高可能被罰5000元（約763美元），對於收入並不高的貨車司機來說，這堪比晴天霹靂。

金德強哥哥也說，在貨車營運行業，北斗掉線的問題時有發生，不止一個人遇到這樣的問題。「他前兩天從承德出發，昨天到唐山裝貨物，到了豐潤區的這個超限站被執法人員攔住了。他沒有超載，後來執法人員就說他的定位系統掉線了，對他罰款2000元，並扣了車」。

事實上，記錄儀使用北斗衛星的定位服務，但後面還有數據服務商等數千家企業，數量龐大，涉及全國各地。2021年2月動態監控服務商服務評價結果中就涉及到超過2000家企業。

北斗記錄儀 記錄駕駛活動

北斗記錄儀是類似於盒子的一個設備，安裝手機卡以傳輸網絡信號，記錄司機的駕駛活動。

記錄儀平時主要是檢測有沒有疲勞駕駛，更多是便於企業管理，了解車輛狀況，根據相關規定，道路旅客運輸企業、道路危險貨物運輸企業和擁有50輛及以上重型載貨汽車或牽引車的道路貨物運輸企業，應當按照標準建設道路運輸車輛動態監控平台。

據了解，記錄儀如果檢測到疲勞駕駛會進行提醒，沒有的話，就不會有任何提示，司機很難發現它掉線了。

記錄司機狀況的北斗記錄儀。(取材自三言財經)
記錄司機狀況的北斗記錄儀。(取材自三言財經)

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