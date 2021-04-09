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「咱倆一個老婆」外遇音頻被曝 中金高管600萬年薪沒了

中國新聞組／北京9日電
中金公司的合規總監陳剛因為桃色糾紛離職。(取材自中金官網)
中金公司的合規總監陳剛因為桃色糾紛離職。(取材自中金官網)

「你管我老婆喊老婆，咱倆一個老婆…」一段九分鐘的電話錄音在金融圈再度引爆桃色糾紛。中金公司的合規總監陳剛被發現與已婚女下屬發展婚外情，女方的丈夫將這段婚內出軌錄音檔發送中金各個客戶群組，最終讓陳剛因此「被離職」，近600萬人民幣的年薪泡湯。

香港01報導，陳剛是紐約州執業律師並具有中國法律職業資格，自2016年8月起獲委任為中國國際金融股份有限公司（下稱中金）合規總監。

他與已婚女下屬發展婚外情，未料被女方的丈夫馬男發現。馬男致電陳剛時，兩人竟一直保持冷靜，馬男先講「你很騷氣」、「我倆有同一個老婆」，對於妻子外遇陳剛，他稱自己已經很容忍、沒有生氣，反過來質問已婚、有孩子的陳剛「你覺得你這事做得對嗎？」條理清楚的敘述讓陳剛向對方認錯，又稱「人生不容易」。

馬男接著說，他不關心兩人是不是「玩一玩」或是想結婚，他只在意孩子的歸屬問題。他稱若是爭取孩子失敗，也希望陳剛能善待孩子。陳剛先是表態如果「情況允許」，他願意與女下屬結婚，他接著也承諾會善待孩子。

對話的最後，陳剛請求從未謀面的馬男原諒他，但馬男最後說了句「我沒法原諒」後，對話就結束。

雙方對話長達9分鐘，雖然馬男說話彬彬有禮，在電話中一直沒有大罵，但他沒有手軟，用妻子的手機將對話錄音發送到中金公司300人客戶群組。最終，中金公司7日發出公告，陳剛以健康為理由辭職。

這段彬彬有禮、高情商的理性對話被網民調侃，兩人將來或可以做朋友。

中金公司是中國首家中國公司與外國公司合資組建的投資銀行；據中金公司日前披露的2020年年報顯示，陳剛現年48歲，自2016年8月任中金公司合規總監，2020年從公司所獲得稅前薪酬為593.5萬元人民幣。

中國 紐約州 投資

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